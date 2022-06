Sexualisierte Gewalt gibt es schon im Kindergarten

Die Intitiative ist bei Fragen unter der Mailadresse anti-tat@gmx.de zu erreichen. Hier kommt die Übersicht über das Seminarprogramm:

„Willst aufs Maul?“ – Umgang mit aggressiven und auffälligen Jugendlichen. Ein Kurs von Ramona Bliestle (Antiaggressionstrainerin und Psychotherapeutin) für pädagogische Fachkräfte. 1. Juli, 8 bis 12 Uhr, Hochschule Tuttlingen, Raum A3.17. Kosten: 20 Euro. Anmeldung unter: luettermann@mutpol.de

„Die Wehrhaften“ - Selbstbehauptungskurs für Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren, die sich im Alltag, in der Schule oder auf dem Pausenhof selbstbewusst und gelassen bewegen wollen. Kursleiter ist Wolfgang Dollanski (Antiaggressionstrainer). 6. und 13. Juli, jeweils 14 bis 15.30 Uhr, Zentrum Chon Ji, Stockacher Straße 132,Tuttlingen. Kosten: 5 Euro je Workshop. Anmeldung unter: luettermann@mutpol.de

„Ich bin stark“ – Selbstbehauptungskurs für Mädchen. Ein Kurs von Sara Telatar (5. Dan Taekwondo, 1. Dan Hapkido). 29. und 31. August, 10 bis 12 Uhr, Mutpol-Turnhalle. Kosten: 5 Euro pro Kurs. Anmeldung unter: luettermann@mutpol.de

„Gewalt im Internet“ – Was tun bei Online-Angriffen auf die Seele? Ein Kurs von Michael Ilg (Polizei Abteilung Prävention) für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen und der sozialen Arbeit. 21. September, 14 bis 16.30 Uhr, Mutpol, Kommunikationszentrum. Kosten: 20 Euro. Anmeldung unter: luettermann@mutpol.de

„Gewalt.Macht.Männlich“ – „Arbeit mit Tätern bei Häuslicher Gewalt“, Ein Fachvortrag von Andreas Schmiedel (Diplom Sozialpädagoge FH). Dabei wird der Zusammenhang zwischen dem sozialen Geschlecht – männlich – und Aggressivität beziehungsweise Gewalt erklärt. Am Nachmittag folgt einFachvortrag mit dem Titel „Arbeit mit Tätern bei Häuslicher Gewalt“. Hier wird Täterarbeit in der Praxis nach Standard der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V. behandelt. Es gibt Raum für Diskussionen. 18. November, Mutpol Kommunikationszentrum, Kosten: 20 Euro. Anmeldung unter: luettermann@mutpol.de

„Jede Menge Zoff“ – Von Streit bis Mobbing. Ein Seminar für Eltern, Pflege - und Adoptiveltern mit Barbara Götz-Simon und Tobias Ilg. Dabei gehen sie der Frage nach, ab wann sich Eltern in den kindlichen Streit einmischen sollen. Was versteht man unter Mobbing? Wie können Kinder, die Opfer von Mobbing geworden sind, am besten unterstützt werden? 15. November, 19.30 Uhr, Johannes-Spreter-Gemeindehaus Trossingen. Kosten: 20 Euro. Anmeldung unter: luettermann@mutpol.de