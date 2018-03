SERC-Verteidiger Sacher und Timonen trainieren wieder

Nach neuntägiger Pause sind die Schwenninger Wild Wings wieder ins Training eingestiegen. Erstmals wieder um Punkte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geht es für die Mannschaft von Trainer Pat Cortina erst am Mittwoch, 28. Februar. Gegen die Adler Mannheim könnten die Verteidiger Mirko Sacher und Jussi Timonen wieder einsatzbereit sein.

Die beiden Abwehrspieler konnten die erste Einheit auf dem Eis voll mitmachen und wären für die verbleibenden drei Spiele in der Hauptrunde gegen Mannheim, bei den Iserlohn Roosters (Freitag, 2. März) und gegen die Grizzlys Wolfsburg (Sonntag. 4. März) wieder eine Alternative. Damit könnte Trainer Cortina auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Eine Viertelstunde vor den Feldspielern hatten sich die Torhüter Dustin Strahlmeier und Marco Wölfl warm gemacht.

Bartalis und Rech noch auf Länderspielreise

Die Nationalspieler Istvan Bartalis (Ungarn) und Anthony Rech (Frankreich) sind in dieser Woche noch nicht in Schwenningen, bestreiten mit ihren Länderteams Turniere. Ungarn spielt in Polen und Frankreich in Dänemark. Der französische Nationalstürmer Damien Fleury trainierte hingegen an den ersten beiden Tagen der Woche bei den Wild Wings und ging mit der Mannschaft gleich zweimal aufs Eis. „Fleury hatte eine kleine Blessur und die wollte er in Schwenningen auskurieren“, sagte Sportmanager Jürgen Rumrich.

Die Spieler hatten in den Tagen zuvor die Möglichkeit, die Köpfe frei zu bekommen. Dies taten etliche Akteure auch, indem sie kostümiert in Villingen-Schwenningen an der Fasnet teilnahmen. Kapitän Will Acton war im Training jedenfalls voll motiviert. Der Angreifer, der seit fünf Partien in der DEL nicht mehr getroffen hatte, markierte auf Pass von Marc El-Sayed einen herrlichen Treffer gegen Marco Wölfl. Dafür bekam der Käpt'n von El-Sayed sogar einen aufmunternden Klaps auf den Po.

Besonders heiß ist auch Goalie Strahlmeier. Der Torhüter ist zwar nicht bei den Olympischen Spielen dabei, vertritt die DEL und damit auch Schwenningen beim All-Star-Cup in Bratislava am kommenden Samstag. Strahlmeier freut sich darauf, dass er sich beim Spiel drei gegen drei gegen All-Star-Teams aus der Slowakei, Tschechien und Österreich oft auszeichnen kann.

Wild Wings planen Testspiel bei HC Lausanne

In den ersten Einheiten will Coach Cortina viel im athletischen Bereich arbeiten. „Die Jungs müssen nach der langen Pause erst einmal wieder reinkommen. Jetzt gilt es, Kondition zu bolzen. Die Special-Teams werden wir erst nächste Woche trainieren“, erklärte der SERC-Trainer, der in der Pause bei seiner Familie in München weilte und sich auch einen Tag in Italien gönnte. Cortina will im spielerischen Bereich kommende Woche Schwerpunkte setzen. Über- und Unterzahlspiel sieht der Schwenninger Verantwortliche für die drei entscheidenden Partien um den Einzug in die Play-Offs als wichtig an. Es sollen aber auch Gespräche mit den Spielern geführt werden. „Dies werden wir intern untereinander machen, wir werden dabei auf keinen Mentaltrainer zurückgreifen“, sagt Cortina. Am kommenden Mittwoch, 21. Februar, wollen die Wild Wings beim schweizerischen A-Ligisten HC Lausanne ein Testspiel bestreiten.