Die Wild Wings haben die Verträge von Sportmanager Jürgen Rumrich und Trainer Paul Thompson um eine Saison verlängert. Der finnische Stürmer Markus Poukkula bleibt ebenfalls in Schwenningen.

Nach dem glanzvollen 2:1-Derbysieg in Mannheim am Zweiten Weihnachtsfeiertag bestätigten die Wild Wings wichtige Personalien offiziell: Sowohl der allerdings aufgrund seiner Kaderplanung für die aktuelle Saison umstrittene Manager Rumrich, als auch Coach Thompson, bleiben beide auch in der Saison 2019/20 am Neckarursprung. Bei Thompson zog der Klub die Option auf die Verlängerung. Der Engländer hat mit dem Tabellenletzten, den er im November vom geschassten Trainer Pat Cortina übernahm, immerhin mehr Siege (acht) als Niederlagen (sieben) eingefahren. Die Kontrakte von Rumrich waren in der Vergangenheit allerdings um jeweils zwei Jahre, diesmal aber nur um ein Jahr, verlängert worden. Der gebürtige Miesbacher ist seit Februar 2015 Manager in Schwenningen.

„Wir haben die Saison in den vergangenen Wochen eingehend analysiert und kritisch betrachtet. Dabei sind wir zu dem Entschluss gekommen, einige Veränderungen im sportlichen Bereich vorzunehmen und Verantwortlichkeiten neu zu ordnen“, erklärte der geschäftsführende Gesellschafter der Wild Wings GmbH, Michael Werner. So wird Rumrich künftig von Oliver Bauer, der zwar Geschäftsstellenleiter bleibt, das Amt als Pressesprecher aber abgibt, in organisatorischen Dingen rund um das Team unterstützt. Dabei geht es beispielsweise um Hotelbuchungen, Verteilung der Wohnungen und Autos und so weiter. Für den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden die Wild Wings einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin neu einstellen.

„Ich freue mich, dass ich ein weiteres Jahr bei den Wild Wings sein darf“, sagte der 50-jährige Rumrich am Donnerstagmittag. „Paul Thompson hat uns wieder in die Spur gebracht. Wir sind sportlich auf dem richtigen Weg. Wir haben noch fast die halbe Saison vor uns. Die Mannschaft macht momentan einen guten Job“, hofft Rumrich auf ein gutes Ende der Saison und die Pre-Play-offs.

„Es ist mir eine Freude, dass ich weiter hier in Schwenningen arbeiten kann, hoffentlich noch über die kommende Saison hinaus“, sagte der ebenfalls 50-jährige Thompson. Auch der Engländer hofft weiter auf die Pre-Play-offs.

Markus Poukkula vor Comeback

Freilich müsse auch jetzt schon an dem Kader für die kommende Runde gebastelt werden. Kapitän Simon Danner, der junge Stürmer Julian Kornelli, aber auch Verteidiger Dominik Bohac besitzen bereits Verträge für die kommende Saison. Bei Markus Poukkula haben die Wild Wings die Option gezogen. Der 30-jährige finnische Stürmer, der seit 2016 am Neckarursprung ist, wird auch in der kommenden Saison bei den Wild Wings unter Vertrag stehen. Eine Armverletzung hatte Poukkula bislang die komplette Saison außer Gefecht gesetzt. Am Freitag im Heimspiel gegen die Kölner Haie (siehe gesonderte Vorschau) wird er sein Comeback feiern.