SERC trifft auf ZSC Lions

Die Wild Wings treffen am Mittwoch, 20 Uhr, im Rahmen der Veranstaltung „Weltklasse-Eishockey in Wil“ auf die ZSC Lions. Bei Schwenningen sind mehrere Spieler angeschlagen.

Die Partie findet im Sportpark Bergholz in Wil (zwischen Frauenfeld und St. Gallen gelegen), der 110 Kilometer von der Helios-Arena in Schwenningen entfernt ist, statt. „Wir freuen uns mit den ZSC Lions auf einen Topgegner“, sagt SERC-Trainer Niklas Sundblad.

In der Tat der „Zett“ aus Zürich gehört zu einer der Topadressen im schweizer wenn nicht sogar im europäischen Eishockey. „Ich kenne ihren schwedischen Trainer Rikard Grönborg. Mit Marcus Krüger hat Zürich auch einen guten schwedischen Zwei-Wege-Stürmer“, weiß Sundblad. Topscorer der Löwen wurde in der abgelaufenen Saison der Schweizer Nationalstürmer Sven Andrighetto, der in 60 Spielen 63 Punkte (30 Tore/33 Assists) scorte.

Die ZSC Lions sind wie die Wild Wings Ende Juli in die Saisonvorbereitung gestartet. Die Züricher haben bereits zwei Testspiele absolviert, gegen das eigene Farmteam aus der Nationalliga B, die GCK Lions, siegte man mit 3:1 und gegen den HC Davos mit 2:1 nach Verlängerung. Auf Davos trifft Schwenningen übrigens am Samstag, 20 Uhr, ebenfalls in Wil.

Einlass gibt es nur mit einem gültigen und den Vorschriften entsprechenden Covid-Zertifikat. Tickets können an der Tageskasse gekauft werden, ein Testcenter ist vorhanden.

Die Wild Wings absolvierten am Freitag ihr erstes Vorbereitungsspiel bei den Kölner Haien. Zwar verloren die Schwenninger mit 0:1, vor allem aber das läuferische Vermögen, die Schnelligkeit und die Stabilität in der Defensive der neuen Wild Wings war beeindruckend. Allerdings sind ein paar Spieler etwas kränklich beziehungsweise angeschlagen. So konnte beispielsweise Torwart Joacim Eriksson nicht trainieren. „Joacim ist leicht erkältet. Wir müssen schauen, wenn es bei ihm nicht geht, spielt eben wieder Marvin Cüpper“, sagt Sundblad. Stürmer Marius Möchel fällt weiterhin aufgrund einer Leistenverletzung aus.