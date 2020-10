September als Spätsommer-Deluxe-Version

Längere Zeit und vor allem in der zweiten Dekade hat sich der September in der Spätsommer-Deluxe-Version gezeigt und bescherte uns hervorragendes Wetter samt hochsommerlichen Temperaturen. Die Kehrseite der Medaille war jedoch, dass es im September so trocken wie seit 125 Jahren nicht mehr war. Mit einer Durchschnittstemperatur von 14,5 Grad (Vorjahr 13,3 Grad) fiel der August 1,3 Grad zu warm aus. Hätte nicht ab dem 25. der Herbst mit markant niedrigeren Temperaturen angeklopft, wäre der September auf Rekordkurs gewesen. Die höchste Temperatur wurde mit 30,0 Grad (Vorjahr 28,1 Grad) am 15. erreicht. Die kühlste Temperatur lag bei 0,6 Grad, gemessen am 28. des Monats. Es gab 13 Sommertage (Vorjahr vier Tage) davon sogar noch ein Hitzetag (im Vorjahr keinen). Mit einer Höchsttemperatur von nur 6,6 Grad fiel der 26. September aus dem Rahmen. Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 13,5 Liter pro Quadratmeter (Vorjahr 52,6 L/qm) wurden im September nur 18,75 Prozent der normal üblichen Niederschlagsmenge erreicht. Somit lag der diesjährige September auf Platz 2 der geringsten Menge in der Tuttlinger Niederschlagsgeschichte, die bis ins Jahr 1891 zurückreicht. Den bislang trockensten September gab es im Jahr 1895, in dem nur 9,0 L/qm an Niederschlägen gemessen wurden. Der Wind war im September gemächlich unterwegs, Die höchste Windgeschwindigkeit mit 43,6 Stundenkilometern (Windstärke 6) wurde am 26. September erreicht. Nebel gab an drei Tagen und am 22. September gewitterte es nochmals. Mit 211,5 Sonnenstunden (Vorjahr 201,7 Stunden) schien die Sonne reichlich doch ein Rekordwert konnte durch das Herbstintermezzo zum Monatsende hin nicht erreicht werden. Ob’s einen „Goldenen Oktober“? Schaun mer mal, sagt der Tuttlinger Wetterexperte Jürgen Hieber, von dem diese Wetterdaten stammen,gibt. Grafik: Jürgen Hieber/Kevin Rudner