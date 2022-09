Das Seniorenkino im “Scala“ zeigt am Montag, 19. September, um 14.30 Uhr den Film „Rémi – sein größtes Abenteuer“. Der Film ist ein Drama, das in Frankreich im 19. Jahrhundert spielt.

Der Waisenjunge Rémi (Maleaume Paquin) wird von der liebenswürdigen Friseurin Madame Barberin (Ludivine Sagnier) aufgenommen. Doch schon mit zehn Jahren wird er seiner Adoptivmutter entrissen und an Signor Vitalis (Daniel Auteuil), einem mysteriösen Wandermusiker, verkauft. An seiner Seite lernt er das harte Leben eines Akrobaten kennen und muss singen, um sich seine Brötchen zu verdienen. In Begleitung seines treuen Hundes Capi und des kleinen Affen Joli-Coeur führt ihn seine lange Reise durch Frankreich, die aus Begegnungen, Freundschaften und gegenseitiger Hilfe besteht, zum Geheimnis seiner Herkunft.

Der Einlass ist ab 14 Uhr, der Film startet um 14.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro, inklusive einem Glas Sekt zu Beginn. Die Veranstaltung wird mit Platzkarten durchgeführt, es stehen mehrere Kinosäle zur Verfügung. Karten können unter 07461 / 9697011 oder 99-395 telefonisch vorbestellt werden. Das Seniorenkino ist eine Kooperationsveranstaltung der evangelischen und katholischen Gesamtkirchengemeinden, des Scala-Kinos und der Stadt Tuttlingen.