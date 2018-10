Seniorenkino zeigt „Abgang mit Stil“

Das Seniorenkino im Scala in Tuttlingen zeigt am Montag, 5. November, um 14.30 Uhr den Film „Abgang mit Stil“. In der Komödie fühlen sich drei Rentner, gespielt von Morgan Freeman, Alan Arkin und Michael Caine, ihrer Pension beraubt und wollen sich bei der verantwortlichen Bank mit einem Überfall rächen.

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) und Al (Alan Arkin) sind schon ihr Leben lang Freunde und genießen inzwischen ihr Rentnerdasein in vollen Zügen. Doch dann eines Tages ist ihr komplettes Geld futsch. Ihr früherer Arbeitgeber ist pleite und kann ihre Rente nicht mehr bezahlen. Nachdem die drei ihre ersten Rechnungen nicht mehr bezahlen können, schmieden sie einen Plan: In einem halsbrecherischen Coup möchten sie die Bank ausrauben, die sich ihr Rentenanteil unter den Nagel gerissen hat. Doch so einfach der Plan sich auch anhört, sind die drei doch blutige Anfänger im Gaunergeschäft und schon bald kündigen sich erste Hindernisse an.

Einlass für den Kinonachmittag ist ab 14 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro inklusive einem Glas Sekt zu Beginn. Nach dem Film gibt es die Möglichkeit, gegen einen Unkostenbeitrag den Nachmittag mit Kaffee und Gebäck ausklingen zu lassen.