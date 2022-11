Seniorenkino im „Scala“ zeigt „Eiffel in Love“

Das Seniorenkino im Scala zeigt am Montag, 14. November, um 14.30 Uhr den Film „Eiffel in Love“. Der romantischeHistorienfilm erzählt über die Erbauung des Eiffelturms und die Liebeswirrungen des Erbauers Gustave Eiffel: Paris im späten 19. Jahrhundert: Gustave Eiffel (Romain Duris) hat soeben die Arbeiten an der gemeinsam mit Frédéric-Auguste Bartholdi gebauten Freiheitsstatue in New York abgeschlossen und kehrt nun in seine Heimat zurück. Im Auftrag der französischen Regierung soll er für die Weltausstellung im Jahr 1889 sein bisher größtes Kunstwerk entwerfen, eine wahre Meister-leistung des Ingenieurshandwerks. Doch Eiffel will eigentlich nur die Pariser Metro überarbeiten, weswegen er stark unter Druck gesetzt wird. Da trifft er seine Jugendliebe Adrienne Bourgès (Emma Mackey) wieder, die er für immer verloren geglaubt hatte, was ihn zu einem nie dagewesenen Bauwerk inspiriert: dem Eiffelturm.

Der Einlass ist ab 14 Uhr, der Film startet um 14.30 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro inclusive einem Glas Sekt zu Beginn. für die Veranstaltung gibt es Platzkarten, heißt es in der Pressemitteilung. Es stehen mehrere Kinosäle zur Verfügung. Karten können unterTelefon 07461 / 969 70 11 oder 993 30 telefonisch vorbestellt werden. Das Seniorenkino ist eine Kooperationsveranstaltung der evangelischen und katholischen Gesamtkirchengemeinden, des Scala-Kino und der Stadt Tuttlingen.