Seniorenheim öffnet am 10. September

Das neue Seniorenpflegeheim Pfauenhof in Tuttlingen öffnet am 10. September. Wie der Betreiber Haus Edelberg mitteilt, ist die Eröffnung nach der Bauverzögerung auf diesen Termin festgelegt worden.

Ursprünglich war der Start für Juli geplant. Weil ein Wasserschaden im Erdgeschoss behoben werden musste, verzögerte sich die Fertigstellung des Neubaus. Laut Geschäftsführer Alexander Grunewald ist der Schaden vollständig behoben worden. „Jetzt sehen wir nach vorn und freuen uns auf die Eröffnung“, wird er in der Pressemitteilung zitiert.

Das Senioren-Zentrum am Pfauenareal in Tuttlingen wird Einzelzimmer für 100 Bewohner bieten. Zum Angebot gehören vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege. Die Unternehmensgruppe Haus Edelberg mit Sitz in Karlsruhe beschäftigt 2300 Mitarbeiter und betreibt derzeit 26 Senioren-Zentren in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.