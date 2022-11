Seniorenbeirat diskutiert über Energiekrise

Beim Treffen des Seniorenbeirates am 10. Oktober ging es unter anderem einige aktuelle The-men wie auch die Energiekrise besprochen, schreibt die Stadt Tuttlingen in einer Pressemitteilung. Thema war auch aein Großprojekt „Aktiv und gesund – gerne und selbstbestimmt älter werden in Tuttlingen“, welches längst fester Bestandteil der städtischen Seniorenarbeit ist, so die Stadt weiter.

Auf der Tagesordnung des Seniorenbeirats stand auch ein Rückblick auf den im Frühjahr angebotenen Gesundheitstag, der gemeinsam mit der AOK Tuttlingen und weiteren Kooperationspartnern statfand. Ramona Storz, Leitung der Abteilung Senioren, führte aus, dass im Vordergrund die Information für die anwesenden Senioren, aber auch die Möglichkeit zur Begegnung und die Freude stand. Aufgrund der positiven Rückmeldungen der Gäste ist geplant, weitere Gesundheitstage zu verschiedensten Themen anzubieten.

Michaela Katz, Mitarbeiterin im Seniorenbüro, berichtete anschließend vom Info-und Aktionstag für Senioren, der unter dem Motto „Wir denken weiter“ ein Angebot für alle Interessierten war, um sich aktiv an der Gestaltung der Seniorenarbeit der Stadt zu beteiligen.

Auch der Wunsch nach ermäßigten Angeboten für den öffentlichen Nahverkehr und für die Tuttlinger Bäder, wurde mehrfach geäußert, heißt es weiter. OB Michael Beck und Fachbereichsleiter Klaus Jansen äußern sich dahingehend, dass die Wünsche für den Nahverkehr in die aktuellen Gespräche mit dem ÖPNV eingehen und der Seniorenpass analog zum Familienpass aufgewertet werden könne.

Unter dem Aspekt der sozialen Teilhabe und Ernährung wünschten die Senioren Angebote wie Kochkurse, Ernährungsberatungen und einem gemeinsamen kostengünstigen Mittagessen im Haus der Senioren, möglicheriwese auch unter Einbeziehung eines Lieferdienstes. OB Beck machte hierzu den Vorschlag, dass die Küche von Aesculap genutzt werden könne.

Anita Horn, Mitarbeiterin der Seniorenarbeit und Leitung des Haus der Senioren, berichtete anschließend vom Fortschritt im Bereich der Digitalisierungsangebote für Senioren. Weitere Termine für Computer- und Smartphonegrundkurse stehen bereits fest. Die Anmeldung läuft über den Kooperationspartner VHS Tuttlingen. Auch einen Newsletter für die Angebote der städtischen Seniorenarbeit gibt. Interessierte können sich im Haus der Senioren unter der Telefonnummer 07461 / 151 04 anmelden.

In einem letzten Punkt auf der Tagesordnung stand zur Diskussion, welche Auswirkungen die aktuelle Energiekrise und die steigenden Energiekosten besonders für Senioren in unserer Stadt haben könnte. OB Beck betonte, dass sich die Stadt auf Notfälle einrichten müsse, auch Handlungsmöglichkeiten bei eventuellen Stromausfällen müssen mitbedacht werden. Die Einrichtung von Not-Info-Stellen sowie Aufwärmeorte und Wärmehallen würden angedacht.