Seniorenarbeit soll verbessert werden

Die Mitarbeiter der städtischen Seniorenarbeit veranstalten am Samstag, 9. Juli, von 9 bis 13 Uhr einen Aktionstag im Rathaus. Gemeinsam mit Senioren und Seniorinnen der Stadt, ehrenamtlich in der Seniorenarbeit Tätigen, Kooperationspartnern und allen Interessierten möchten sie sich die Seniorenarbeit in Tuttlingen weiter verbessern.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen begleitet laut Mitteilung der Stadt den Aktionstag mit dem Ziel mehr Wohlbefinden und Lebensqualität für Senioren in Tuttlingen zu schaffen. Das im Frühjahr 2017 angelegte Projekt der städtischen Seniorenarbeit „Gesund und aktiv – gerne und selbstbestimmt älter werden in Tuttlingen“ hätte mit seiner ganzen Angebotspalette gezeigt, wie positiv sich Seniorenarbeit in einer Stadt entwickeln könne.

Der Aktionstag findet am Samstag, 9. Juli, von 9 bis 13 Uhr im Rathaus in Tuttlingen statt. Anmelden können sich alle Interessierten bis Mittwoch, 6. Juli, im Seniorenbüro, Telefon 07461 / 99395 oder im Haus der Senioren, Telefon 07461 / 15104. Die Veranstaltung ist kostenfrei.