Seniorenarbeit der Stadt Tuttlingen bietet Einkaufsservice wieder an

Aufgrund der momentanen Lage hat der Einkaufsservice wieder den Einkaufsbus der Stadt Tuttlingen ersetzt. Erneut bietet das Seniorenbüro der Stadt für Senioren, die aufgrund körperlicher Einschränkungen und eines erhöhten gesundheitlichen Risikos nicht selbst zum Einkaufen gehen können, einen Einkaufsservice an.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der Einkaufsservice am Dienstag und Donnerstag angeboten. Die Einkaufswünsche können an diesen Tagen von 9 bis 11 Uhr unter der Handy-Nummer 0151/619 00 680 und der Nummer 07461/99330 abgegeben werden. Die Einkäufe werden in der Regel nachmittags ausgeliefert. Über Weihnachten und Neujahr findet der Einkaufsservice an folgenden Tagen statt: Dienstag, 22. Dezember 2020, Dienstag, 29. Dezember 2020 sowie Dienstag und Donnerstag, 5. und 7. Januar 2021. Der Einkaufsservice ist eine Kooperation der Stadt Tuttlingen und des ASB Tuttlingen.

Die Mitarbeiterinnen des Seniorenbüros Ramona Storz und Michaela Katz erreichen Sie zu den üblichen Sprechzeiten telefonisch unter 07461/99395 oder 99330. Termine müssen vorab vereinbart werden. Das Haus der Senioren wird im Dezember weiterhin geschlossen sein. Änderungen werden über die Presse bekanntgegeben. Frau Horn ist im Haus der Senioren zu den üblichen Sprechzeiten telefonisch unter der Telefonnummer 07461/15104 erreichbar.