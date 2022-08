Seltenbachdole wird erneuert: Busse fahren anders

Im Rahmen der Erneuerung der Seltenbachdole auf der Oberen Hauptstraße in Tuttlingen wird ab Montag, 29. August, der Bereich unmittelbar vor dem ZOB voll gesperrt. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis circa Freitag, 23. September, andauern, teilt das Landratsamt Tuttlingen in einem Schreiben mit.

In der Zeit vom 29. August bis voraussichtlich 23. September müssen daher alle Busse den ZOB in anderer Richtung befahren als gewöhnlich. Dies hat zur Folge, dass sich die Bussteige für den Ein- und Ausstieg in diesem Zeitraum an den äußeren Rändern am ZOB und nicht mehr an der Mittelinsel befinden. Durch extra dafür errichtete Rampen soll die Barrierefreiheit weiterhin bestmöglich gewährleistet werden, heißt es. Für jede Linie ist auch an den provisorischen Bussteigen genau definiert und ausgeschildert, wo sie an- und abfahren soll. Ein Übersichtsplan für diese Zeit findet sich direkt am ZOB sowie auf der TUTicket-Homepage unter www.tuticket.de.