Selige Musik berührt Zuhörer zuinnerst

Kirchenmusikdirektor Helmut Brand hat zu einem Konzert mit seinen jüngsten Kompositionen den Chor 5 unter dessen Leiter Stefan Matt zum Konzert in der Stadtkirche engagiert. Es kamen überraschend viele Zuhörer zu diesem Ereignis.

Der Chor, im Altarraum stehend, eröffnete das Konzert mit Werken alter Meister, Johann Stobäus, Giovanni Croce, und den Romantikern Heinrich von Herzogenberg und Otto Nicolai. Sorgfältig einstudiert erlebten die Zuhörer, wie Menschen zu aller Zeit das Bedürfnis hatten, Gott herzinnig zu preisen.

Dass dies auch heute noch so ist, erkannte man an den Kompositionen von Helmut Michael Brand, dessen neu komponierten Choralvorspielen zu „Preis, Lob und Dank“, „Kam einst zum Ufer“ und „Preis, Danket dem Herrn“ die Gäste zu hören bekamen. Auch mit neuer Klangwelt, Brands eigenem Stil, erlebte man heutige Möglichkeiten, mit spritzigem Getön und strömender Melodik in komplizierter Kontrapunktik Gott zu preisen.

Weitere ausgedehnte und technisch meisterhaft komponierte Choralvorspiele Brands folgten auf die Chorwerke „Neujahrslied“ von Mendelssohn, „Northern Lights“ von Ola Gjeilo (geboren 1978), „Frohlocket ihr Gerechten“ von Herzogenberg und „Ich freue mich im Herrn“ von J.S.Bach.

Erstaunlich schön, mit goldsamtenem Klang, ertönte „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz“ von Carl Löwe, „Wie herrlich grünen Baum und Strauch“ von Waldemar Ahlen und das beliebte fünfstimmige „Abendlied“ von Josef Gabriel Rheinberger.

Nicht nur deutsche Komponisten loben Gott: Von Charles Villers Standfort (1852-1924) sang der Chor „Trachtet nach dem, was droben ist, nicht, was auf Erden ist“, wie das Stück übersetzt heißt. Dies war eine selige Musik, die den Hörer zuinnerst berührte.

Auch die Zuhörer durften mit dem gemeinsamen Lied „Der Abend kommt“ den Kirchenraum mit Klang füllen. So hat Helmut Brand vielen Tuttlingern mit reicher Musik einen besinnlichen Abend vermittelt.