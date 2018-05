Selbstversuch: Schaffe ich 10 000 Schritte am Tag?

Ausbildungsbörse, verkaufsoffener Sonntag und Tag der offenen Tür am Campus – auf diese Themen setzt mich die Gränzbote-Redaktion an und beschert mir damit einen vollgepackten Sonntag. Ich weiß schon bei meiner Morgenroutine: Mein Tag wird bunt und mit vielen Schritten verbunden sein. Wie viele genau, das zählt an diesem Tag ein Schrittzähler – als Teil der Serie „Draußen unterwegs“ mache ich einen Selbstversuch. Er zählt vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, an der Stadthalle zeigt er bereits 500 Schritte an.

Die Ausbildungsbörse ist dort in vollem Gange. Mit Kamera, Stift und Papier besuche ich Stand für Stand der Betriebe, knipse Fotos und unterhalte mich mit vielen Unternehmern und Besuchern. Zu Fuß geht es weiter zum Hochschulcampus, Tag der offenen Tür.

Nachdem mich die Treppen aus dem Campus führen, meine Füße zum ersten Mal an diesem Tag schwerer werden, gönne ich mir die erste Verschnaufpause. „Zurecht“, denke ich, denn mein kleiner Freund registriert knapp 4000 Schritte – und das obwohl noch lange kein Feierabend in Sicht ist.

Experte rät zu 10 000 Schritten am Tag

Laut Dirk Scherer, Leiter des Tuttlinger AOK-Gesundheitszentrums, liege ich damit gut im Soll: „Ab 3000 Schritten gibt es bereits positive Effekte auf den Körper“, sagt Scherer. „10 000 Schritte am Tag sind optimal, um die Gesundheit dauerhaft zu stärken.“

Ausreichende Schritte Krankheiten beugen sogar Krankheiten vor oder mindern sie, sagt der Gesundheitsexperte. „Zum einen sinken dadurch Bluthochdruck und das Risiko von Herzerkankungen und Schlaganfall. Außerdem sind Übergewicht und Bewegungsmangel die entscheidenden Risikofaktoren für die Entstehung des weit verbreiteten Typ-2-Diabetes. Aber Bewegung hilft sogar gegen Depressionen – je mehr Schritte desto besser der positive Effekt“, sagt Scherer.

Verdiente Pause für den Reporter

Für mich gibt es dennoch erstmal eine Pause: Mit drei Kugeln Eis verweile ich auf den neuen Sitzmöglichkeiten in der Bahnhofstraße und strecke meine Füße aus. Auch der Schrittzähler gönnt sich einen Moment der Ruhe.

Weiter geht es danach im Getümmel des verkaufsoffenen Sonntags. Wie es sich für einen Reporter gehört, halte ich viele Eindrücke entlang der Bahnhofstraße, der Unteren Hauptstraße und der Rathausstraße mit meiner Kamera fest. Unzählige Mal laufe ich die Straßen rauf und runter, um die passenden Motive vor die Linse zu bekommen. Da schwitzt selbst mein Schrittzähler.

Mit 467 Bildern marschiere ich in die Redaktion und weiß, dass die meisten Schritte geschafft sind. Texte schreiben und Bilder auswerten mit einer gekühlten Limo – und das im Sitzen – fühlt sich an diesem Tag sehr angenehm an. Der Blick auf den Schrittzähler: 9400!

Tipps für den Alltag: Öfter zum Kopierer

Das Ziel von 10 000 Schritten ist also fast geschafft. Für alle, die unter den täglich empfohlenen Schritten liegen, hat Dirk Scherer mehrere Tipps parat, die in den Alltag integriert werden können.

Beispielsweise empfiehlt er, beim täglichen Einkauf nicht das Auto direkt vor dem Laden zu parken, sondern bewusst weiter weg, damit mehr Schritte auf dem Hin- und Rückweg zusammenkommen. „Wenn jemand eine sitzende Tätigkeit im Büro ausführt, sollte er maximal 45 Minuten sitzen und zehn Minuten laufen. Das kann der Weg zu einem Kopierer sein oder das Führen eines Telefonats abseits des Schreibtisches im Gehen. Aber auch ein Gespräch zwischen Kollegen kann zu Abwechslung im Spaziergang um das Bürogebäude stattfinden. Interne Mails müssen nicht immer an die Kollegen verschickt werden, sondern können im persönlichen Gespräch ablaufen“, so die Tipps des Leiters des AOK-Gesundheitszentrums.

Ein Schrittzähler, egal ob als App im Smartphone oder in einer Armbanduhr integriert, kann auch eine große Motivation sein. „Wenn beispielsweise abends nur 2500 Schritte angezeigt werden, verleitet das einen doch darüber nachzudenken, den Tag mit einem Abendspaziergang zu beenden“, meint Scherer.. „Genauso kann man sich spaßeshalber mit Freunden und Arbeitskollegen messen, wer mehr Schritte zusammenbekommt.

Feierabend: Das Ziel ist geknackt

Nachdem sich die Innenstadt beruhigt hat, heißt es auch für mich – Feierabend! Als ich am späten Abend, bevor ich das Licht ausknipse, den Zähler schlafen lege, zeigt er mir 12 100 Schritte an. Von meiner Laufrunde am Abend über 14 Kilometer habe ich ihn übrigens verschont.