Seitigen-Oberflacht baut die Führung in der Bezirksliga aus

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat der SV Seitingen Oberflacht in einem Nachholspiel gegen Aufsteiger SV Tuningen mit 2:1 gewonnen, und dadurch die Tabellenführung weiter ausbauen können. In der Fußball-Kreisliga A 2 ist gestern Abend dreimal um Punkte gespielt worden. Mit einem 4:3-Sieg im Lokalderby hat der SV Wurmlingen die Tabellenführung übernommen und führt jetzt die Tabelle mit drei Zählern Vorsprung an.

Bezirksliga

SV Seitingen-Oberflacht - SV Tuningen 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (27.) Maurizo Dalnodar, 2:0 (54.) Florian Mink, 2:1 (78.) Dominik Bury (Elfmeter). – Zuschauer: 170. – Schiedsrichter: Wimar Rau (Hechingen). Auf dem Kunstrasen in Seitingen entwickelte sich zunächst ein Spiel ohne große Höhepunkte. Tuningen agierte defensiv und die Gastgeber taten sich schwer Torchancen zu kreieren. Erst nachdem Torjäger Dalnodar (27.) den Führungstreffer erzielte, agierte der SVSO druckvoller, doch Daniel Baumann (38.) vergab eine sogenannte hundertprozentige Möglichkeit zum 2:0. Nach der Pause gaben die Gäste ihre Defensivhaltung auf, doch Torchancen blieben weiterhin rar. Mit einem Freistoß erzielte Florian Mink (54.) das 2:0. Nachdem es die Gastgeber verpasst hatten weiter nachzulegen verwandelte der eingewechselte Dominik Bury einen Strafstoß zum 2:1. In der Schlussphase kam somit noch einmal Spannung auf, wobei SVSO-Torhüter Abdullah Kilicdere den möglichen Ausgleichstreffer der Gäste verhindere. Am Ende war der Sieg der Jäger-Elf verdient.

Kreisliga A 2

SV Wurmlingen - SC 04 Tuttlingen II 4:3 (1:1). – Tore: 1:0 (10. Minute) Marc Bippus, 1:1 (38.) Sören Müller, 1:2 (66.) Daniel Häffner, 2:2 (70.) Marc Bippus, 3:2 (85.) Marki Beck, 3:3 (88.) Sören Müller, 4:3 (90.+1/Freistoß) Sener Kalayci. – Schiedsrichter: Gabriel Marczok (Lindenhof). – Zuschauer: 100. – Besondere Vorkommnisse: gelbrot gegen SC 04 II (82.). In einem sehr guten Kreisliga-A-Spiel behielten die Wurmlinger zurecht die Punkte am Ort. Die Gastgeber hätten schon im ersten Durchgang klar führen müssen, versäumten dies aber. Um so überraschender war der Ausgleich und nach einer starken Stunde sogar die Führung für den SC 04. Der SV Wurmlingen hatte dazu noch Pech mit einem Pfostenschuss.

VfR Wilflingen - SV Renquishausen 4:3 (1:2). – Tore: 0:1 (2. Minute) Ruben Grieshaber, 0:2 (28.) Marius Butz, 1:2 (33.) Simon Koch, 2:2 (51.) Tobias Haaga, 2:3 (58.) Eigentor, 3:3 (68./Foulelfmeter), 4:3 (78./Foulelfmeter) beide Matthias Reger. – Schiedsrichter: Armin Roth (Balingen). – Zuschauer: 80. – Besondere Vorkommnisse: rot (45.) und gelbrot (90.) jeweils gegen Renquishausen. In einem recht hitzigen Spiel nutzten die Gäste zunächst ihre zwei Chancen besser. Als Renquishausen nach der Pause durch ein unglückliches Eigentor erneut in Führung ging, riss sich Wilflingen nochmals zusammen und kam mit zwei Strafstößen zu einem verdienten Sieg. Die Gäste verscherzten sich die Sympathien durch viel Gemäcker und dauerndem Reklamieren beim Schiri.

SGM Deißlingen/Lauffen - FC Frittlingen 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 (44. Minute) Michael Schnee. – Schiedsrichter: Armin Niedermeier (Weilersbach). – Zuschauer: 90. In einem guten Kreisliga-A-Spiel nahmen die Gäste verdient die Punkte mit. Kurz vor der Pause war es der Frittlinger Spielertrainer Schnee mit einem herrlichen Kopfballtreffer, was auch schon die Entscheidung war. Kurz nach der Pause hatten die Gäste sogar Chancen um die Führung auszubauen. In der Schlussphase drängte Deißlingen verstärkt auf den Ausgleich. Leider gab es aus Deißlingen keinen Spielbericht. (rn/ly)