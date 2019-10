Seit 20 Jahren Anlaufstelle für ein Tabuthema

Der Tuttlinger Verein Phönix – Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch hat ein Jubiläum gefeiert: Seit 20 Jahren ist der Verein Anlaufstelle für betroffene Jungen und Mädchen, aber auch für Frauen und Männer, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erleben mussten.

„Phönix ist sehr wichtig und hat innerhalb der Stadtverwaltung einen hohen Stellenwert“, sagte Hellmut Dinkelacker, der an diesem Abend Oberbürgermeister Michael Beck vertrat. Der Verein kümmere sich um ein Thema, „das immer noch stark tabuisiert wird“, und spiele eine wichtige Rolle dabei, dass Opfern geholfen wird. „Sie leisten Lobby-Arbeit für die Menschen“, betonte Dinkelacker.

Die Vorsitzende Sandra Kienzle-D‘Ernesto hatte zuvor die vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren lassen: Der Verein entstand 1997 aus einem 1992 gegründeten Arbeitskreis. Zunächst wurden ab 1999 in den Räumen im Luginsfeldweg Beratungen angeboten. Im Jahr 2000 kam die Präventionsarbeit dazu, außerdem die Zeugenbegleitung in Strafverfahren. 2006 erfolgte der Umzug in die Bahnhofstraße, um für alle Beteiligten besser erreichbar zu sein.

2008 begannen die Elternabende in Kindergärten und die Fortbildung für Erzieherinnen. 2013 startete der Verein mit dem Landkreis Tuttlingen das gemeinsame Projekt „Kein Raum für Missbrauch“. Zum 15-Jährigen wurde 2015 eine interaktive Präventionsausstellung im Foyer des Landratsamtes organisiert. 2017 erfolgt dann der Umzug in die größeren Räumlichkeiten in der Wilhelmstraße, die sich der Verein – auch aus Kostengründen, mit dem Frauenhausverein teilt.

Die finanzielle Lage ist und war nicht immer einfach, dies machte die Vorsitzende in ihrem Rückblick deutlich. Seit Oktober 2018 konnte erstmals eine 100-prozentige Stellenbesetzung (zwei Mal 50 Prozent) erreicht, und seit Herbst 2019 eine weitere 20-Prozent-Stelle besetzt werden. „Dies nicht ohne Grund, denn wir haben derzeit unsere höchste Beratungszahl mit mehr als 69 Beratungen erreicht – und das Jahr ist noch nicht zu Ende“, sagte Kienzle-D’Ernesto.

Danach eroberte mit einer unwahrscheinlichen Bühnenpräsenz und einem scheinbar locker-flockigen in Ur-Schwäbisch vorgetragenem Programm Heike Sauer, alias Marlies Blume, die Bühne. Das in trügerisches, sanftes rosa eingehüllte Programm „Ohne Dich fehlt Dir was“ befasste sich gesellschaftskritisch mit den alltäglichen Begebenheiten: Von der Jugend bis zum „Highway to Hell“, vom Hinterherhecheln, Mitmachen, sich fangen lassen, bis hin zum Burnout.

„Manche Leute bringen alles unter einen Hut, was auf keine Kuhhaut geht“, stellte sie kopfschüttelnd fest, um dann augenzwinkernd festzustellen, „Die meiste Zeit im Leben verbringst du mit dir selbst, deshalb ist es total von Vorteil, wenn du mit dir selbst auskommst.“