Seit 16 Jahren unter Denkmalschutz – aber keiner weiß es

Rund 2500 denkmalgeschützte Objekte gibt es im ganzen Landkreis Tuttlingen. In der Stadt Tuttlingen samt seinen Teilorten sind es rund 230 denkmalgeschützte Objekte. Die meisten Gebäude fallen aufgrund ihres Alters automatisch unter das Denkmalschutzgesetz, häufig auch ohne eine Vor-Ort-Begehung der zuständigen Behörde. Anderen fällt eine besondere Bedeutung zu, in Tuttlingen sind dies etwa die Stadtkirche, das Rathaus, der Fruchtkasten, das Krematorium oder auch die Honburg.

Als Begründung für die im Jahr 2005 erfolgte Aufnahme in den Denkmalschutz schreibt das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart: „Die evangelische Kirche auf Schildrain-Steigen wurde 1963/64 vom Architekt Heinz Rall im Norden Tuttlingens auf der gegenüberliegenden Hangseite der Donau errichtet. Der Kirchenbau auf trapezförmigen Grundriss erinnert in seiner Kubatur an ein Zelt, während der freistehende Turm als spitz zulaufender Obelisk gestaltet ist. Mit seiner herausragenden Gestalt und seinen auffälligen Formen bildet er die vertikale Dominante des Stadtteils. Im Inneren ist die mithilfe eines Sheddachfensters erzeugte Lichtregie an der Ostwand und im Altarbereich bemerkenswert. Auf geschlossene Wandflächen im Sinne aufgehenden Mauerwerks wurde fast vollständig verzichtet. Stattdessen bilden große Flächen aus Kunstglas die Seitenwände, die von Emil Kiess geschaffen wurden. Das Kruzifix stammt von Roland Martin. Das Gotteshaus stellt ein anschauliches Beispiel der Kirchenbaukunst der 1960er-Jahre dar und hat kunstgeschichtlichen Wert. Als Mittelpunkt der 1965 aus der vierten Pfarrstelle der Stadtkirche eingerichteten Pfarrei hat der Sakralbau zudem kirchengeschichtliche Bedeutung.“