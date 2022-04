Seit 15 Jahren ein Ort für die Jugend

Vor 15 Jahren wurde eine neue Ära für die Jugend in Durchhausen eröffnet. Ende März 2007 wurde mit dem Spatenstich für das Jugendhaus der Jugendgruppe Durchhausen der Grundstein für das neue Zuhause der Jugendarbeit gelegt.

Kurz vor Weihnachten 2007 wurde das Jugendhaus nach knapp acht Monaten Bauzeit mit einem Festwochenende seiner Bestimmung übergeben und ist seither das Heim der Jugend in Durchhausen und Heimat vieler Veranstaltungen, Kinderferienprogrammen, Zusammenkünften und Ort für gemütliches Beisammensein der Durchhauser Jugend und auch aus der näheren und weiteren Umgebung. Auch zukünftig soll sich wieder viel regen im Durchhauser Jugendhaus.

Im Herbst 2005 wurde von der Jugend den Wunsch nach Jugendräumen an den Gemeinderat herangetragen. Die Worte fielen auf fruchtbaren Boden. Langsam hat sich dann die Idee herauskristallisiert, einen Neubau am Sportgelände zu wagen. Gleichzeitig wurde die Gründung des Vereins „Jugendgruppe Durchhausen“ auch strukturell organisiert. Erster Vorsitzender war Andreas Frey. Spatenstich war am 24. März 2007 und das Richtfest wurde am 27. Juni 2007 gefeiert.

In Holzständerbauweise ausgeführt wurde ein Gebäude zwölf auf acht Meter erstellt. Aufgeteilt in zwei Räume und zwei Toiletten, über dem Nebenraum und den Toiletten wurde eine Zwischenebene eingezogen, was zusätzliche Nutzfläche geschaffen hat. Viele helfende Hände gab es an diesem Haus, mehr als 2100 Stunden wurden ehrenamtlich geleistet von Helfern der verschiedensten Altersklassen. Dazu gab es viele Sponsoren, die mit Material oder finanziell Beiträge geleistet haben.

Andreas Frey sagte bei der Einweihung des Jugendhauses: „Wisst ihr überhaupt, was ihr euch durch die Unterstützung vieler Helfer und Gönner hinstellen durftet? Ja, das wissen wir, auch wenn ich mich selbst noch oft dabei ertappe, wie ich mich alleine im Jugendhaus umschaue und nicht fassen kann, dass wir das Privileg haben sollen seinen solchen Prachtbau unser Jugendhaus nennen zu dürfen.“