Seilherstellung ist ein altes Handwerk

Die Naturfreunde Tuttlingen besuchten nach dem Bericht der SWR Abendschau das Seilermuseum in Stockach. In historischer Bekleidung wurden die Teilnehmer von Fimenchef Bernhard Muffler durch das Museum geführt. Mit vielen anschaulichen Beispielen erklärte Herr Muffler die Herstellung von Seilen vom 17. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit. Eine sehr interessante Entwicklung wurde an historischen Gerätschaften demonstriert.

Die Teilnehmer konnten an einer alten Seilereimaschine bei der Herstellung eines starken Seiles mithelfen. Vom geflochtenen Hanf bis zur heutigen technischen Erneuerungen durch Kunststoffseile für alle Zwecke wurden gezeigt. Heute werden noch bei Muffler die Peitschen (Karbatschen) in Handarbeit zur Fasnet in der Region hergestellt. Zum Schluss wurde in einem informativen Video das Herstellen von Seilen aller Art in der heutigen Zeit gezeigt. Eine sehr interessante Führung über ein Jahrhunderte bestehendes Handwerk.

Vorher hatte sich die Gruppe bei Kaffee und Kuchen im „Mahlwerk“, ein ebenfalls historisch dekoriertes Café in Stockach, gestärkt.