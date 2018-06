„Seid gegrüßt“: Der Tuttlinger Mittelaltermarkt hat begonnen

Wie wär’s mit einem Glas Met von Bernd von Wesalius? Oder einem Zelthäring, frisch geschmiedet? Oder feinen Lederschuhen, vor Ort genäht? Gibt es alles an diesem Wochenende auf dem Honberg: Am Freitag hat der zweite Mittelaltermarkt inmitten der Burgruine begonnen.

Neben Auftritten von Bands im Burghof gibt es am Samstag und Sonntag mittelalterliche Darbietungen, aber auch Kulinarisches wie Waffeln und Fleischlappen (Steaks). Am Samstag um 13 Uhr ist die offizielle Eröffnung mit Fassanstich und einem historischen Umzug. Der Markt ist am Samstag von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro, Jugendliche unter 16 Jahren sind frei. Die Veranstalter der Eventagentur Fabula Corvinus hoffen vor allem auf den Sonntag auf viele Besucher.