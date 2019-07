„Sehen die Chance, Ärzte zu gewinnen“

Der Tuttlinger Kreistag tritt am Mittwoch, 24. Juli, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Redakteur Matthias Jansen hat mit Landrat Stefan Bär über die Projekte der nächsten fünf Jahre gesprochen.

Wie geht es mit den beiden Klinikstandorten in Spaichingen und Tuttlingen weiter?

Das ist die Frage, die aktuell viele beschäftigt. Der Kreistag hat ein Gutachten beauftragt, ein Zwischenbericht wurde bereits abgegeben. Das Thema ist sehr komplex. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns inhaltlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht dazu äußern können, erst wenn die Ergebnisse des Gutachtens im September vorliegen. Der Kreistag soll am 24. Oktober darüber entscheiden.

Irritationen gab es bei einer Veranstaltung in Spaichingen, dass es parallel zum Zukunftsforum Medizin eine Kreistagssitzung gegeben habe.

Der Vorwurf, dass wir die Sitzung extra zu diesem Termin einberufen haben, trifft nicht zu. Die Termine der Kreistagssitzungen, darunter auch die planmäßige Sitzung vom 18. Juli, sind seit Oktober 2018 festgelegt.

Neben der Klinikdebatte beschäftigt die kommunale Politik der Ärztemangel. Was kann der Landkreis dagegen tun?

Das stimmt. Der Ärztemangel ist ein Hauptthema. Wir haben zahlreiche nicht besetzte Stellen, altersbedingt werden weitere Ärzte ausscheiden und Nachfolger benötigen. Wir haben in der letzten Kreistagssitzung den Weiterbildungsverbund beschlossen, mit dem wir Klinikärzte in Ausbildung und niedergelassene Ärzte zusammenbringen wollen. Am Klinikum werden zwölf Ärzte im Jahr ausgebildet, die wir gerne im Kreis halten möchten. Wenn von den Medizinern ein Interesse besteht, können sie den letzten Teil ihrer Ausbildung in einer Praxis absolvieren. Da lernen sie schon den Praxisalltag kennen. Wir haben viele Ärzte im Landkreis, die ausbilden dürfen. In der Vergangenheit ist es oft gelungen, aus einer Ausbildung einen Nachfolger zu generieren. Deshalb sehen wir in einem solchen Verbund eine große Chance, Ärzte für den Landkreis zu gewinnen.

Was wird außerdem getan?

Wie beim Projekt DonauDocs der Stadt Tuttlingen haben wir zwei Mitarbeiter, die diese Aufgabe angehen, sobald die zusätzliche Stelle besetzt ist. Dazu gehören auch die Beratung und Unterstützung von jungen Ärzten, aber natürlich auch die Ansprache von Zielgruppen und die Kontaktpflege zu angehenden Medizinern.

Wie bewerten Sie das Projekt Docdirect? Da gibt es durchaus auch Kritik.

Die Telemedizin kann den direkten Kontakt von Arzt zu Patient nicht ersetzen. Wir haben aber jetzt die Erkenntnis, dass in den allermeisten Fällen die telefonische Beratung ausgereicht hat. Den Menschen ist durch ein Telefongespräch oder eine Videokonferenz oftmals geholfen worden, es war kein zusätzlicher Arztbesuch notwendig. Angesichts voller Notaufnahmen und überfüllter Wartezimmer ist das Projekt eine wertvolle Ergänzung für die ärztliche Versorgung. Menschen, die sich krank fühlen und möglicherweise keinen Termin beim Arzt bekommen hätten, erhalten auf diesem Weg schnell eine medizinische Betreuung. Das E-Rezept, das bald kommen soll, ist wieder ein Mehrwert und kann die Akzeptanz weiter erhöhen. Insofern teile ich diese grundsätzliche Kritik nicht, sondern sehe eher die Chancen, die in diesem Projekt stecken.

Ein weiteres großes Thema im ländlichen Raum ist der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV).

Da werden in den nächsten fünf Jahren die Weichen für den Landkreis und die Region gestellt.

Ein Projekt ist der Ringzug, oder?

Wir wollen die Infrastruktur ausbauen, für die vollständige Elektrifizierung haben wir die Planung aufgenommen. Es sollen über zusätzliche Haltestellen neue Fahrgäste gewonnen werden. Momentan findet die Potentialanalyse der angedachten Haltestellen Tuttlingen Schmelze, Tuttlingen Stadtmitte, Trossingen Troase, Geisingen West, Hintschingen, Zimmern und Gutmadingen statt. Danach suchen wir das Gespräch mit der Deutschen Bahn als Besitzer des Schienennetzes. Unser Ziel ist es, nächstes Jahr mit den Planungen soweit zu sein, dass wir den Förderantrag an den Bund stellen und bald loslegen können.

Die Elektrifizierung des gesamten Donautals für die Eisenbahn wird aber nicht kommen.

Wir hoffen, dass der Abschnitt Tuttlingen nach Fridingen nicht nur planerisch mitbetrachtet, sondern auch tatsächlich elektrifiziert wird. Bei der Betrachtung von Kosten und Nutzen muss man aber in einen förderfähigen Bereich kommen. Es wäre aber gut, wenn auch dieses Teilstück auf das Infrastruktur-Niveau gehoben wird wie die anderen Bereiche. Insgesamt sehe ich uns mit dem Ringzug gut aufgestellt. Der vom Land geplante Stundentakt wird mehr Züge und damit eine Verbesserung für den Landkreis mit sich bringen.

Der Landkreis hat den Busverkehr neu ausgeschrieben...

Der Auftrag geht an drei heimische Unternehmen, die die Region gut kennen. Neue Fahrzeuge werden angeschafft, die dann mit einem integrierten Taktfahrplan fahren werden. Auch die Echtzeitdaten für die Fahrgäste bringen einen Mehrwert und mehr Qualität für den Nutzer.

Und kostet mehr!

Durch die Qualitätssteigerung bedingt gibt es deutliche Mehrkosten. Wir werden in einer Arbeitsgruppe des Kreistags prüfen, ob eine Optimierung des Angebots möglich ist. Andererseits gehen heute die Wünsche eher zu mehr Verkehr und zusätzlichen Angeboten. Wir werden uns zukünftig sicher auch über eine Verbesserung und Vereinfachung der Tarife Gedanken machen müssen. Wir stellen in der Region erste Überlegungen über einen regionalen Tarifverbund an. Auch bei uns im Landkreis müssen wir uns darüber unterhalten, ob wir bei den heutigen acht Tarifzonen bleiben wollen oder ob wir mit deutlich weniger nicht auch auskommen. Im März 2020 wird es eine Klausurtagung des Kreistags geben. Da werden wir uns Zeit nehmen für die Prioritäten der kommenden fünf Jahre. Der ÖPNV wird dabei eine besondere Rolle spielen.

Was sind noch größere Projekte für die nächste Legislatur im Kreistag?

Bei der Mülldeponie Talheim steht eine Erweiterung an. Wir betreiben sie bisher alleine. Geplant ist aber eine regionale Deponie zusammen mit den Kreisen Schwarzwald-Baar und Rottweil für die Abfallklasse DK 1. Bei den abgelagerten Stoffen ändert sich nichts. Wir haben eine genehmigte Deponie, die große Erweiterungsflächen vorsieht und brauchen deshalb keine neuen Genehmigungsverfahren. Wir wollen zeitnah in die Planungen einsteigen, sodass die ersten Erweiterungsflächen ab 2023 genutzt werden können.

Wie sieht es mit dem Ausbau des Breitbandnetzes aus?

Das läuft. Wir hatten einen Systemwechsel bei der Förderung. Erst hat das Land gefördert, jetzt wird der innerörtliche Ausbau durch Bund und Land unterstützt. Wobei der Vorrang beim Bundesverfahren liegt. Ich verstehe aber das Land, wenn es möglich ist, eine Milliarde Euro nach Baden-Württemberg zu holen. Durch die Förderung von Bund und Land werden bis zu 90 Prozent der Kosten beim innerörtlichen Ausbau in den Kommunen erstattet. Das neue Verfahren sieht jetzt andere Abläufe vor – unter anderem ist eine erneute Markterkundung vorgesehen. Das dauert seine Zeit. Aber Breitband ist für den Landkreis eine existenzielle Infrastruktur. Wir wollen mit Nachdruck den Ausbau vorantreiben. Das Kreisbackbone-Netz wird bis Jahresende zu etwa 40 bis 45 Prozent ausgebaut werden.