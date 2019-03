Seenlandschaft statt Fluss - Die Donau führt Hochwasser

Die Regentage der vergangenen Woche, verbunden mit der Schneeschmelze im Schwarzwald, zeigen ihre Wirkung: An vielen Stellen ist die Donau über die Ufer getreten.

Das Bild, das unser Luftbild-Fotograf Gerhard Plessing aus seinem Kleinflieger aufgenommen hat, zeigt den Blick vom Automobilzulieferer SHW im Ludwigtal nach Nendingen und weiter in Richtung Stetten und Mühlheim. An den Mess-Stellen entlang der Donau – etwa in Immendingen, Möhringen und Fridingen – wurden am Freitag und Samstag deutliche Pegelanstiege verzeichnet. Für die kommenden Tage sagt die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg ein Rückgang des Hochwassers voraus.