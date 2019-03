Auf so großes Interesse ist das Frühjahrskonzert des Gesangvereines Möhringen in der Angerhalle gestoßen, dass sogar noch Stühle nachgeholt werden mussten. Die Besucher kamen dann aber auch voll auf ihre Kosten. Das Konzert stand unter dem Motto „Mein Mund, der singet“, das auch gleich der Titel des ersten Liedes war.

Der musikalische Beginn im Programm machten der Gemischte Chor und Salto Vocale gemeinsam mit mehreren volkstümlichen Melodien, a capella vorgetragen, unter der musikalischen Leitung von Eberhard Graf. „Abend wird es wieder“ trugen die Sänger sowohl in der alten Fassung als auch in einer modernen Fassung vor, die Thomas Förster am Klavier begleitete. „Auf dem Markt von Scarborough Fair“ kam dann nur in der alten Fassung aufs Programm. Die neue Komposition soll es im November beim Konzert von Salto Vocale geben.

Zu Gast war an diesem Abend der Liederkranz Wahlwies mit Dirigenten Dieter Barck. Der große Chor mit 40 Mitgliedern zeigte seine Freude am Gesang, die auf das Publikum übersprang und lud damit auch gleich ein, zum Muttertagskonzert nach Wahlwies zu kommen, bei dem Auszüge aus dem Musical „West side story“ zu hören sein werden.

Eine Neuauflage gab es vom Seemannschor, der vom Shanty-Chor Graf Zeppelin aus Friedrichshafen verstärkt wurde. Der erst vor wenigen Jahren wieder ins Leben gerufene Seemannschor erfreut sich großer Beliebtheit. Der älteste Sänger ist zwischenzeitlich 95 Jahre. Sie hatten Seemannslieder im Gepäck, darunter das legendäre „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“. Sie traten nach der Pause gleich noch einmal auf und begeisterten das Publikum. Begleitet wurde der Seemannschor von der Combo mit Georg Werner, Alwin Brütsch, Reiner Zimmermann und Julian Wiedermann.

In südamerikanische Gefilde entführte der Sängerkranz mit Titel wie „Brazil“, „Besame mucho“ oder auch „Guantanamera“. Weiter ging es mit dem Chor Salto Vocale, der gleich drei Titel von Lorenz Maierhofer im Gepäck hatte, von dem Komponisten, von dem im Herbst vergangenen Jahres beim Gottesdienst am Peru-Sonntag die alpenländische Messe aufgeführt wurde. Sie empfahlen sich gleich für ihr eigenes Konzert am 10. November in der Angerhalle.

Den Abschluss des musikalischen Programms machten der Sängerkranz und Salto Vocale gemeinsam, die hoffen, dass es weitere Sänger anziehen wird. Die Chorproben sind immer donnerstags um 18.45 Uhr vom Sängerkranz und um 20 Uhr von Salto Vocale im Vereinsheim in Möhringen.

Geehrt und verabschiedet wurde bei diesem Konzert Hermann Straub, der zehn Jahre lang den Verein als Vorsitzender anführte und auch für die Gründung des Seemannschores verantwortlich war. Er bleibt aber auch weiterhin dem Chor als Sänger erhalten.