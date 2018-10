Seedorfs Pause ist Tuttlingens Chance

Am 13. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat der Tabellenzweite SC 04 Tuttlingen die Möglichkeit, die Tabellenführung wieder zu übernehmen. Spitzenreiter SV Seedorf ist an diesem Wochenende spielfrei. Um zurück auf Platz eins zu springen, ist aber ein Heimsieg der Donaustädter gegen die SG Deißlingen/Lauffen notwendig. Auch die SpVgg Trossingen trägt ein Heimspiel aus. Gegen Zimmerns Zweite will die Elf von Trainer Rosario Vetere ihre gute Form bestätigen. In Bösingen findet das Kellerduell zwischen der SG Bösingen II/Beffendorf gegen den BSV Schwenningen bereits am Samstag um 13.30 Uhr statt. Alle anderen Partien werden am Sonntag um 15 Uhr ausgetragen.

SG Bösingen II/Beffendorf I – BSV Schwenningen (Samstag, 13.30 Uhr). Im Bezirksliga-Kellerduell ist eine spannende Begegnung zu erwarten. Beide Mannschaften siegten zuletzt, der BSV sogar erstmals in dieser Spielzeit. Zudem treffen die beiden schwächsten Defensivreihen der Liga aufeinander. Die SG kassierte 34 Gegentreffer, der BSV-Keeper musste schon 46 Mal hinter sich greifen. Auch mit einem Sieg kann Schlusslicht Schwenningen den Drittletzten nicht überholen.

SpVgg Trossingen – SV Zimmern II (Sonntag, 15 Uhr). Aktuell ist es unwahrscheinlich, dass es die Musikstädter gegen die SVZ-Zweite schleifen lassen. Stattdessen will sich der Gastgeber weiter am vorderen Tabellendrittel orientieren und den fünften Pflichtspielsieg in Serie verbuchen.

SC 04 Tuttlingen – SG Deißlingen/Lauffen. Die SG ist außer Form. Vier Ligapleiten gab es in Serie. Für den SC 04 wäre alles andere als ein Heimsieg deshalb ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen. Der Aufsteiger reist als Außenseiter in die Donaustadt. Bei einem Sieg lösen die Tuttlinger den spielfreien SV Seedorf von der Tabellenspitze ab.

SpVgg Bochingen – SpVgg Schramberg. Auch bei der Spielvereinigung aus Schramberg wird der Druck größer, denn Bösingen II/Beffendorf und Schwenningen treffen im direkten Duell aufeinander und mindestens ein Team wird punkten. Bochingen ist ein schlagbares Team, dessen Leistung von Spielmacher Stefan Egeler abhängt. Eine Unentschieden ist durchaus denkbar.

SV Gosheim – SG Böhringen/Dietingen. Daheim ist Gosheim in der Favoritenrolle. Für die SG aus Böhringen und Dietingen setzte es in den vergangenen fünf Spielen nur Niederlagen. Gegen den formstarken SVG scheint ein Punktgewinn unrealistisch.

SV Winzeln – SC Wellendingen. Aufsteiger Winzeln ist mittlerweile Dritter, der SC Wellendingen mit zwei Punkten weniger Fünfter. Das Heimrecht und die Formkurve sprechen für den Gastgeber, aber das Wellendinger Offensivduo Patrick Schneider und Marius Seemann erzielte zusammen bereits 19 Treffer und darf nicht unterschätzt werden. Im vergangenen Spiel beim 5:3 gegen den SV Bubsheim teilten sich Schneider (3) und Seemann (2) die SCW-Tore.

SV Bubsheim – SV Villingendorf. In Bubsheim wird es der SVV alles andere als leicht haben. Zudem hoffen die Gastgeber wieder auf ein Erfolgserlebnis, um nicht abzurutschen. Wenn die Gäste vorne mitspielen wollen, dürfen sie nicht erneut Punkte liegen lassen. Bubsheim muss in der Defensive stabiler werden.