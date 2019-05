Seedorf und Zimmern II erreichen Finale

Der SV Seedorf und die zweite Mannschaft des SV Zimmern stehen im Endspiel des Pokalwettbewerbs im Fußballbezirk Schwarzwald. Die Seedorfer gewannen am Donnerstag das Halbfinalspiel gegen den SC 04 Tuttlingen 2:0, und bereits am Mittwoch war die SVZ-Reserve mit 3:1 beim SV Bubsheim erfolgreich gewesen. Das Finale wird am Donnerstag, 20. Juni (Fronleichnam), auf dem Sportgelände des SV Lauffen ausgetragen.

SV Seedorf – SC 04 Tuttlingen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 (25.) Darius Gutekunst, 2:0 (90.+1) Tom Ritzel. - Zuschauer: 250. - Schiedsrichter: Christian Günter (Aichhalden). Beide Teams lieferten sich einen packenden Pokalkampf. Dabei sahen die Zuschauer eine starke Schiedsrichter-Leistung und zwei Teams, die sich im ersten Durchgang einen offenen Schlagabtausch lieferten, der von zwei aufmerksamen Abwehrreihen weitgehend kontrolliert wurde. Die erste Lücke fanden die Gastgeber, die Darius Gutekunst zum Führungstreffer ausnutzte. So führte Seedorf nach 25 Minuten mit 1:0. Danach verstärkte der Sport-Club seine Angriffsbemühungen, doch beim Torabschluss verrieten die Donaustädter Schwächen. Auch im zweiten Durchgang ließen die Gäste nichts unversucht, das Spiel zu drehen. Sie hatten nun auch deutlich mehr Ballbesitz und nach knapp 70 Minuten die große Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einem Missverständnis in der Seedorfer Abwehr hatte Burhan Pitzner Torhüter Fabian Dittmer umspielt, verfehlte aber aus spitzem Winkel knapp das Ziel. Die Gäste machten danach weiter Druck, wodurch Seedorf viel Laufarbeit verrichten musste und sich aufs Kontern verlegte. In der Schlussphase, als die Tuttlinger alles auf eine Karte setzten, gelang Tom Ritzel das 2:0, womit die Entscheidung zugunsten des Bezirksliga-Tabellenführers gefallen war. Für SC-Interimstrainer Oliver Brose war die Niederlage kein Grund, Trauer zu schieben. „Wir waren gegen einen guten Gegner absolut auf Augenhöhe, deshalb ein Kompliment an meine Mannschaft“, sagte der 43-Jährige nach Spielende.

SV Bubsheim – SV Zimmern II 1:3 (0:3). - Tore: 0:1 (7.) Lars Czerwonka, 0:2 (11.) Markus Vogel, 0:3 (23.) Lars Czerwonka, 1:3 (63.) Andreas Messmer. - Zuschauer: 130. - Schiedsrichter: Alexander Wintermantel (Seitingen-Oberflacht). Während der SV Bubsheim verletzungsbedingt auf seinen Torjäger Daniel Geisel verzichten musste, konnten die Gäste in Bestbesetzung antreten. So übernahm Zimmern sofort die Spielkontrolle, erzielte schon nach sieben Minuten durch Lars Czerwonka den Führungstreffer. Auch danach zwangen die Gäste den SVB mit hohem Pressing zu Fehlern, die sie konsequent zu weiteren Treffern ausnutzten. So markierte Markus Vogel (11.) das 2:0. Als dann Lars Czerwonka nach 23 Minuten das 3:0 erzielte, war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Auch danach ließ der SVZ wenig zu, verpasste stattdessen sogar den vierten Treffer. Nach der Halbzeit kam Bubsheim besser ins Spiel, hatte nun sogar Vorteile und Andreas Messmer (63.) erzielte mit einem Kopfball das 3:1. Die Gastgeber bauten danach noch einmal Druck auf, hatten dabei durchaus Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Aber auch die Gäste konterten gefährlich und Kevin Grepo verhinderte mit einer Glanztat gegen Kevin Müller den vierten Treffer der Gäste aus Zimmern, die verdient das Pokalfinale erreichten.