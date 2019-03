In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald trifft sich das Führungsduo in Seedorf. Dabei erwartet Tabellenführer SV Seedorf (Sonntag, 15 Uhr) den punktgleichen Verfolger SC 04 Tuttlingen. Spannung pur ist damit angesagt. Für einen Showdown ist es sicher noch zu früh, doch eine Vorentscheidung könnte fallen, sofern es einen Sieger in diesem Spiel geben sollte.

Seit dem 11. Spieltag marschieren beide Kontrahenten punktgleich an der Tabellenspitze vor der Konkurrenz. Da hat der SV Seedorf den SC Tuttlingen abgelöst, als sich der Sportclub zuhause eine 0:3-Pleite gegen die SpVgg Trossingen leistete.

Dass sich das Team der SVS-Spielertrainer Tobias Bea und Tobias Heizmann aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Position eins hält, liegt an den deutlich besseren Qualitäten der Gastgeber in der Offensive. In den bisherigen 17 Spielen erzielte der Landesliga-Absteiger bereits 60 Treffer. Davon gehen 17 Treffer auf das Konto von Torjäger Julian Link, der vor dieser Saison vom A-Ligisten SV Irslingen an die Eschach gewechselt ist.

Dagegen trafen die Donaustädter bei der gleichen Anzahl von Spielen 41mal ins Schwarze. Bester Torschütze mit 11 Treffern ist dabei Anil Bagci. In der Vorrundenpartie konnte der Sport-Club dies noch neutralisieren, als man knapp mit 1:0 gewann.

Das ist die bislang einzige Niederlage des SV Seedorf. Während der zuhause noch ungeschlagen ist, ist der SC Tuttlingen als einzige Mannschaft auswärts noch ohne Niederlage. „Natürlich wollen wir gewinnen, wenn man ganz oben steht, das ist unsere Marschroute, aber da wird der Gegner etwas dagegen haben“, weiß Tobias Bea um die Schwere der Aufgabe und fügt an: „Ein Sieg wäre ein Vorteil, aber entschieden ist dann noch lange nichts.“

SC 04-Trainer Ertan Tasdemirci freut sich auf die Partie: „Das wird eine interessante Partie. Wir sind auswärts noch ungeschlagen, Seedorf daheim noch unbesiegt. Wir fahren nach Seedorf, um dort Fußball zu spielen und nicht, um uns zu verstecken. Das ist ein Spiel, an das man sich als Spieler noch lange erinnert. Meine Jungs sollen das genießen.“ Der Tuttlinger Coach rechnet sich in Seedorf durchaus etwas aus. Aber: „Wenn wir schon nicht gewinnen können, dann sollten wir auch nicht verlieren. Und wenn wir gut gegen den Ball spielen und an diesem Tag unsere Chancen nutzen, dann ist in Seedorf etwas drin“, sagt Tasdemirci. Beim SC 04 fehlen am Sonntag verletzungsbedingt Bünyamin Celebioglu sowie Joshua Woelke.