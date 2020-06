Sechs zusätzliche Plätze im Kindergarten

Dem gestiegenen Bedarf im Kindergarten Regenbogen will die Gemeinde Durchhausen Rechnung tragen und mit einer Änderung der Betriebserlaubnis sechs zusätzliche Plätze schaffen. Der Gemeinderat sieht den Vorschlag der Verwaltung positiv. Bis zur nächsten Sitzung folgen Gespräche mit dem Elternbeirat. Freie Betreuungsplätze sollen künftig nach ihrer Dringlichkeit anhand eines Punktesystems vergeben werden.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen Nachfrage an Kinderbetreuungsplätzen ist die Platzsituation im Kindergarten derzeit sehr angespannt. Im Zeitraum vom 8. bis 22. April 2020 wurde deshalb von der Verwaltung eine Bedarfsabfrage zur Ermittlung der derzeitigen und folgejährlichen Betreuungsnachfrage durchgeführt. Abgefragt wurde unter anderem der Bedarf an der Betreuung von Kindern unter drei Jahren, ab drei Jahren, der Bedarf an einem Platzsharingangebot (das heißt, zwei Kinder teilen sich einen Platz) sowie die allgemeine Haltung zur Kindertagespflege.

Um den Betreuungsbedarf der Eltern bestmöglich erfüllen zu können, schlug die Gemeindeverwaltung vor, die aktuelle Betriebserlaubnis den Umfrageergebnissen entsprechend anzupassen. Mit einer Änderung der aktuellen Betriebserlaubnis könnten für den Kindergarten Regenbogen nach Auskunft der Verwaltung somit sechs zusätzliche Plätze geschaffen werden. Zudem schlug die Verwaltung für eine bessere und bedarfsgerechtere Planung vor, für die Vergabe der Betreuungsplätze, entsprechende Anmelde- und Aufnahmestichtage festzulegen.

Als sinnvoll erachtet die Verwaltung hierfür zwei Termine im halbjährigen Rhythmus. Für die Aufnahme eines Kindes zum 1. September eines Jahres soll die Anmeldung des Betreuungsbedarfs künftig bis spätestens zum 1. März erfolgen. Für die Aufnahme eines Kindes zum 1. März eines Jahres muss die Meldung bis spätestens zum 1. September des Vorjahres erfolgt sein. Alle freien Plätze werden zum jeweiligen Aufnahmestichtag eines Jahres beziehungsweise zum nächstmöglichen Eingewöhnungszeitpunkt vergeben.

Da nicht nur die Nachfrage an Betreuungsplätzen allgemein, sondern insbesondere auch speziell der Bedarf an Ganztages- und Krippenplätzen stark zugenommen habe, empfahl die Verwaltung dringend, verbindliche Vergaberichtlinien festzulegen. Freie Betreuungsplätze könnten dann nach ihrer benötigten Dringlichkeit, anhand bepunkteter Kriterien, vergeben werden.

Der Gemeinderat nahm die vorgetragenen Vorschläge positiv auf. Bürgermeister Axt gab bekannt, dass bis zur nächsten Sitzung mit dem Elternbeirat gesprochen und diesem die Möglichkeit der Stellungnahme gegeben werde solle. Im Juli soll vom Gemeinderat dann ein endgültiger Beschluss, über die beabsichtigten Änderungen gefasst werden.