Sechs Spiele in 16 Tagen: Trossingen beklagt Spielplan

„Englische Wochen“ nennen die Fußballer es, wenn sie in der Woche zwei Spiele zu absolvieren haben. Darüber kann die SpVgg Trossingen nur müde lächeln: Die Bezirksligakicker müssen in zwei Wochen sechsmal ran.

Die Trossinger spielen innerhalb einer starken Woche viermal und müssen innerhalb von 16 Tagen sechsmal auflaufen. Der Spielemarathon in der württembergischen Bezirksliga geht für die Harmonika-städter an den Feiertagen los: Am Karsamstag, 31. März, empfangen sie die SG Aichhalden/Rötenberg; zwei Tage später, Ostermontag, 2. April, sind sie zum Nachholspiel bei der SG Bösingen II/Beffendorf zu Gast. Am Donnerstag, 5. April, steht das Nachhol-Heimspiel gegen den SC Wellendingen an, bevor die Spielvereinigung ganz regulär am Sonntag, 8. April, bei den Kickers Lauterbach gastiert. Am Donnerstag, 12. April, spielen die Trossinger im Bezirkspokal beim SC Lindenhof, bevor es am Sonntag, 15. April, wieder daheim gegen die SG Böhringen/Dietingen um Punkte geht.

„Ein solcher Spielplan ist aus meiner Sicht für eine Amateurmannschaft nicht akzeptabel. Wir müssen alle unserer Arbeit nachgehen, bei den Belastungen, die diese vielen Spiele innerhalb von kurzer Zeit bringen, wird es aber unweigerlich zu Verletzungen kommen“, sagt SpVgg-Trainer Ronny Warnick. Der Trossinger Coach ist vor allem sauer, dass das Nachholspiel gegen Wellendingen auf den 5. April angesetzt wurde. „Und dabei wären wir uns mit Wellendingen einig, dass wir am Donnerstag, 19. April, spielen.“

Diesem Ansinnen machte Staffelleiter Stephen Probst aber einen Strich durch die Rechnung. „Ich muss den 19. April als Nachholspieltag freilassen, denn was mache ich, wenn mir an Ostern die Spiele wieder ausfallen?!“ Probst räumt ein, dass der Plan für die Trossinger nicht ideal ist. „Ich bin auch nicht glücklich damit, nur was soll ich machen. Direkt vor den letzten beiden Spieltagen sollte es keine Nachholspiele mehr geben. Am 1. Mai können wir gegen Wellendingen nicht nachholen, weil Wellendingen ein Nachholheimspiel gegen Fatihspor Spaichingen hat und dann kommt erschwerend hinzu, dass Trossingen auch noch im Bezirkspokal vertreten ist.“

Warnick: „Mir machen diese vielen Spiele echt Sorgen. Ich werde versuchen, dass mit den Einsätzen von Spielern der zweiten Mannschaft und von A-Jugendlichen die Belastung etwas verteilt wird, aber wie erwähnt, für mich sind die Ansetzungen nicht akzeptabel, nur wir können wohl eben nichts dagegen tun und werden antreten müssen.“