Schwimmer zeigen bei Benefizaktion in Tuttlingen vollen Einsatz

275 Teilnehmer sind am Samstag beim Benefizschwimmen des Fördervereins „Regionales Bündnis für Arbeit im Landkreis Tuttlingen“ im Tuwass 351 Kilometer geschwommen. Die daraus resultierende Summe von 5150 Euro kommt dank den Sponsoren Jugendlichen zugute, die beim Einstieg in das Berufsleben im Rahmen des Projekts „Paten auf Zeit“ besondere Unterstützung benötigen. Die Teilnehmer im Alter von fünf bis 83 Jahre zeigten vollen Einsatz. Nahezu immer waren die 25 Meter langen Bahnen ausgelastet. Neben lokal bekannten Leuten, wie Sozialdezernent Bernd Mager und Landrat Stefan Bär hatte der Förderverein mit dem Tuttlinger Valentin Wernz (vorne links) einen Profi-Triathleten von der Nationalmannschaft am Start, der sein Training extra für das Benefizschwimmen ins Tuwass verlegte und dort mehrere Kilometer für den guten Zweck schwamm. 6,5 Meter schaffte der Zwölfjährige Linus Rumpel (vorne rechts) vom TV Mühlheim. Rekordhalter war Mathias Kiefer aus Trossingen mit zehn Kilometern. Mehrere Musiker hielten die Schwimmer bei Laune. Der Förderverein war erfreut über die Teilnehmerzahl und dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz beim Benefizschwimmen.