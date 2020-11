Schwerer Unfall durch Wendemanöver

Ein riskantes Wendemanöver ist für eine Autofahrerin bei Fridingen mit schweren Verletzungen ausgegangen. Sie war auf der Landstraße 440 von Fridingen Bergsteig in Richtung Neuhausen unterwegs.

Mitten auf der Fahrbahn wollte sie wenden, was ein anderer Autofahrer zu spät erkannte. Er prallte gegen das Auto der Unfallverursacherin. Diese wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie mit einer Rettungsschere befreit werden musste. Wie es dem anderen Autofahrer geht, konnte die Pressestelle der Polizei noch nicht sagen.