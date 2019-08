Auf der Bundesstraße 491 zwischen Emmingen und dem Kreisverkehr „Hühnerhof“ ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer, der in Richtung Emmingen unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. In der Rechtskurve krachte er mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta eines 57-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Fiesta demnach gegen die rechte Schutzplanke geschleudert. Der 57-Jährige sowie seine 47-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen, teilt die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Ein Verletzter musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben der Polizei zufolge auf mehrere zehntausend Euro. Bis zum frühen Nachmittag war die Straße für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Laut Polizei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.