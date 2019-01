Schwere Aufgabe für Frauen der Donautal-HSG

HSG - In der Handball-Bezirksliga Frauen muss man der TG Schwenningen, Rottweil und auch der HK Ostdorf/Geislingen einen Heimvorteil gegen Fridingen/Mühlheim II, die HSG Neckartal beziehungsweise Winterlingen-Bitz einräumen.

Bezirksliga Frauen

HSG Rottweil – HSG Neckartal (Samstag, 16.30 Uhr; Doppelsporthalle 1). In eigener Halle wollen die Rottweilerinnen ihren dritten Platz festigen. Doch die Gäste, die im hinteren Mittelfeld stehen, haben etwas gut zu machen. Sie wollen sich auf jeden Fall besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinspiel.

TG Schwenningen – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 18 Uhr; Deutenberghalle 1). Der Zweite Schwenningen hat noch eine kleine Chance im Kampf um die Meisterschaft. Die TG darf sich aber keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Die Gäste haben nichts zu verschenken und werden alles versuchen, um die rote Laterne abzugeben.

HK Ostdorf/Geislingen – HWB Winterlingen-Bitz (Samstag, 20 Uhr; Schlossparkhalle in Geislingen). Nach einem schwachen Saisonstart verbesserte sich Ostdorf/Geislingen mit guten Leistungen ins Mittelfeld, ist aber noch nicht gesichert. Vor eigenem Publikum will man nun gegen den Vorletzten Winterlingen-Bitz einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Bezirksklasse Frauen

Von Tabellenführer Hossingen-Meßstetten II kann man einen Heimsieg gegen Schlusslicht Rietheim-Weilheim erwarten. Offen ist das Mittelfeldduell zwischen Rottweil II und der Reserve der HSG Baar.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 17.45 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Mit dem Heimvorteil im Rücken will Hossingen-Meßstetten II die Tabellenführung ausbauen. Doch die Gäste haben nichts zu verschenken. Mit nur einem Sieg liegen sie am Tabellenende.

HSG Rottweil II – HSG Baar II (Samstag, 18.10 Uhr; Doppelsporthalle 2). Beide Mannschaften haben sechs Minuspunkte auf dem Konto und sind Tabellennachbarn im Mittelfeld. Das Hinspiel konnten die Rottweilerinnen sicher für sich entscheiden, doch dieses Mal will die Zweite Mannschaft der HSG Baar den Spieß umdrehen.

Kreisliga A Frauen

Im Spitzenspiel empfängt der Dritte Schömberg II den Tabellenführer Ostdorf/Geislingen II. Dabei muss man den noch ungeschlagenen Gästen die größeren Siegchancen einräumen. Völlig offen sind die Partien HSG Rottweil III gegen HSG Neckartal II und VfH Schwenningen gegen HSG Frittlingen-Neufra. - Die Begegnungen im Einzelnen: HSG Rottweil III – HSG Neckartal II (Samstag, 14.50 Uhr; Doppelsporthalle 1), TG Schömberg II – HK Ostdorf/Geislingen II (Samstag, 18 Uhr; Sporthalle in Schömberg), VfH Schwenningen – HSG Frittlingen-Neufra (Samstag, 18.25 Uhr; Deutenberghalle 1).