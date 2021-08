Schwenninger Wild Wings verlieren 3:4 im Penaltyschießen

Bei der Veranstaltung „Weltklasse-Eishockey in Wil“ haben sich die Schwenninger Wild Wings dem Champions-League-Teilnehmer ZSC Lions aus Zürich denkbar knapp mit 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:1) nach Penaltyschießen geben müssen. Die Partie wurde im Sportpark Bergholz in Wil (Kanton St. Gallen) ausgetragen.

Bei den Wild Wings fehlten der verletzte Stürmer Marius Möchel (Leistenprobleme) und Verteidiger Will Weber (muskuläre Probleme). Auch die leicht angeschlagenen Angreifer Travis Turnbull und Tyson Spink mussten passen. Für Turnbull trug Colby Robak das „C“ auf dem Trikot als Käptitän. Die Nummer eins, Joacim Eriksson, hatte hingegen seine Erkältung überwunden und konnte auflaufen.

Eriksson musste in der Anfangsphase auch gleich zwei starke Reaktionen zeigen, um seine Mannschaft vor einem Rückstand zu bewahren. Dann aber übernahmen die Schwenninger das Kommando. „Auf geht’s Jungs vom Neckar, schießt ein Tor!“, skandierten die 200 mitgereisten SERC-Fans. Und die Wild Wings taten, was ihnen geheißen. Zunächst hatten Maximilian Hadraschek und John Ramage noch gute Einschusschancen verpasst, als Verteidiger Niclas Burström, schwedischer Verteidiger-Neuzugang von Skelleftea AIK, in Überzahl zum 0:1 traf (14.). Nur 69 Sekunden später hieß es schon 0:2. Das Tor fiel unter gütiger Mithilfe von ZSC-Lions Goalie Ludovic Weber, der aus seinem Tor ging, dabei aber den Puck verlor, Torschütze Daniel Pfaffengut sagte Dankeschön.

Nur 27 Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, da kamen die Schweizer zum Anschlusstreffer. John Quenneville, kanadischer Probespieler mit NHL-Erfahrung, wurde für einmal von der Schwenninger Abwehr übersehen. Das zweite Drittel ging aber insgesamt an die Lions, die sich nun doch deutlich aufbäumten. In der 38. Minute schaffte der Champions-League-Teilnehmer den Ausgleich. Verteidiger Maxim Noreau war mit einem fulminanten Schlagschuss erfolgreich.

Die Wild Wings besaßen im Schlussdrittel gute Chancen, brachten die Scheibe aber zunächst nicht unter. Dann kassierte Colby Robak zwei Strafminuten. Die Lions agierten in Überzahl und Quenneville versenkte zum zweiten Mal am Abend die Scheibe. Dann musste Ex-NHL-Star Yannik Weber in die Kühlbox. Die Wildschwäne nutzten das Powerplay, Tylor Spink netzte erfolgreich zum 3:3 ein.

Es ging in die Verlängerung. Hier wurde Keeper Eriksson von einem Schweizer über den Haufen gefahren, die Schiris pfiffen aber trotz aller Proteste der Schwenninger keine Strafe. Der Sieger musste im Penaltyschießen ermittelt werden. Während bei Schwenningen mit Görtz, Olimb, Lundh und Tylor Spink alle Schützen vergaben, trafen bei Zürich Quenneville und Bodenmann ins Schwarze.

Am Samstag, 21. August, treffen die Wild Wings um 18 Uhr in Wil auf den HC Davos.

Tore: 0:1 (14. Minute) Burström (Pfaffengut, Olimb), 0:2 (15.) Pfaffengut (Karachun), 1:2 (21.) Quenneville (Andrighetto, Roe), 2:2 (38.) Noreau (Marti, Krüger), 3:2 (52.) Quenneville (Noreau, Andrighetto), 3:3 (55.) Tylor Spink (Max Görtz), 4:3 Bodenmann (Penalty). - Strafen: Zürich zehn, Schwenningen vier Minuten. - Schiedsrichter: Daniel Piechaczek (Ottobrunn) und Thomas Urban (Schweiz). - Zuschauer: 660.