Schwelbrand in Möhringen

Zu einem vermeintlichen Gebäudebrand ist die Tuttlinger Feuerwehr am Mittwoch gegen 9 Uhr in die Alemannenstraße in Möhringen ausgerückt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Schwelbrand in einem Blockheizkraftwerk gekommen war.

Die Feuerwehren aus Tuttlingen und Möhringen, die mit rund 40 Mann und sechs Fahrzeugen angerückt waren, hatten die Situation schnell im Griff. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, es dürfte sich aber um einen technischen Defekt handeln. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz vor Ort.