Schweinefleisch ist für Samy Deluxe ein absolutes Tabu

Stars und ihre Allüren: So mancher Künstler hat bei der Verpflegung hinter der Bühne den ein oder anderen Sonderwunsch. Was muss beim Catering im Backstage-Bereich auf den Top-Act beim Honberg-Sommer warten? Welche ausgefallenen Nachfragen die Künstler in diesem Jahr haben, beleuchten wir in unserer Serie „Extrawünsche der Stars“.

„Der Trend des Jahres 2019 sind Kokosnusswasser und Gin“, so Johanna Mager, Mitarbeiterin der Tuttlinger Hallen über die Sonderwünsche der Stars beim Honberg-Sommer. Denn wenn sich die Künstler im Backstage-Bereich auf ihre Auftritte vorbereiten, soll es für sie so angenehm wie möglich sein.

Gluten-Allergie im Kelly-Team

Deshalb verschicken die Stars wie Samy Deluxe und Co. vor dem Auftritt über ihr Management eine Liste mit deren persönlichen Wünschen, die sie im Backstage-Bereich erwarten. Auch Lebensmittelunverträglichkeiten und besondere Ernährungsweisen finden dann beim Promi-Catering Berücksichtigung. So durfte bei Samy Deluxe beispielsweise kein Schweinefleisch serviert werden.

Stilles Wasser in Plastikflaschen ist normalerweise Standard auf der Bühne, da Glasflaschen viel zu gefährlich wären. Es gibt allerdings auch Künstler, die besonderen Wert auf die Marke des Wassers legen. Samy Deluxe wünschte sich im Vorfeld zu seinem Auftritt am vergangenen Freitag 210 Volvic-Flaschen für sein 33-köpfiges Team.

Johanna Magers persönliches Highlight der ersten drei Tage war aber Angelo Kelly mit seiner musikalischen Familie. Das Team bestehend aus 22 Leuten fiel durch ihre nette und hilfsbereite Art besonders positiv auf. Sogar die jüngsten Kinder räumten dort selbst ihre Teller und Gläser weg und erleichterten somit dem Backstage-Team der Tuttlinger Hallen die Arbeit. Schwierigkeiten traten dann aber doch auf: Ein Mitglied im Team hatte eine Gluten-Unverträglichkeit, von der man im Vorfeld allerdings nichts wusste. Da auf dem Speiseplan Pasta stand, wurde dann kurzerhand eine Portion Reis von einem chinesischen Restaurant in der Stadt geordert.

Wecken und Obst für Willy Astor

Bei Willy Astor verläuft hingegen alles ziemlich ruhig, was das Buffet betrifft: Der Großteil des Teams reiste bereits nachmittags wieder ab, der Rest durfte sich an den vielen Essensständen auf dem Gelände etwas aussuchen.