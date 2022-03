Schwarzwaldverein Tuttlingen wandert im

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine tolle Wanderung wurde von der Ortsgruppe Tuttlingen der Schwarzwaldverein im Donautal zu den „Märzenbechern“ rund um Beuron unternommen. Vom Bahnhof Beuron führte der Weg durch das „Liebfrauental“, wo in herrlicher Pracht die „Märzenbecher blühten hoch zu dem wildromantischen Schlösschen Bronnen“. Weiter führte der Weg durch das „Hagenbachtal“, vorbei an der durch Erdrutsch abgegangenen „Bronner Mühle“ und „Bronner Höhle“ zurück nach Beuron. Der Abschluss fand in der Lokalität „Hotel Pelikan“ in Beuron statt. Foto: Schwarzwaldverein