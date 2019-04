Schwarzer Humor und jede Menge Power beim 3. Krähe-Abend

Mit messerscharfen Analysen, schwarzem Humor, frechen Liedern und viel Power ist der dritte Wettbewerbsabend der Tuttlinger Krähe in der ausverkauften Möhringer Angerhalle begeistert aufgenommen worden. Der Klavierkabarettist Pascal Franke, der politische Kabarettist Gregor Pallast, die Singer-Songwriterin Miss Allie und die Vocal Boygroup Delta Q stellten sich der Jury.

Der junge Klavierkabarettist Pascal Franke stellt sich als erster vor. Mit schwarzem Humor versetzt sind seine Lieder, so zum Beispiel mit einem Rendezvous am Strand und einer pausenlos redenden Begleiterin, oder einem Kampf mit einer nervenden Fliege. Weiter liefert Franke seinen Beitrag über den noch unbekannten „Hercules-Komplex“ oder ein erotisches Lied zum Thema „Hygiene“ mit den Klischees „Männer und Bier“ sowie „Frauen und Putzen“ – alles begleitet mit virtuoser Klaviermusik. Doch er widmet sich auch einem ernsten Thema, dem Domino-Effekt: „Du bist der erste Stein, Dein Lächeln kann etwas bewirken.“

Eine messerscharfe Analyse unserer Gesellschaft liefert Gregor Pallast, er kommt für die verhinderte Mirja Regensburg auf die Bühne. Mit scharfem Blick und Verstand zeigt der politische Kabarettist, der am Anfang seiner Karriere steht, seine Position zu Problemen einer Demokratie im Endstadium auf. Zum Sommer 2018 meint er: „Man kann doch nicht immer grillen“ und in Bezug auf den Klimawandel „Das Wetter wird irgendwann nur noch schön“. Er lästert über Postkarten des NRW-Ministeriums zum Lehrermangel, den Brexit, die Weltklimakonferenz und den Verkauf von Wasser von den Fidschi-Inseln, das um die halbe Welt reist, und mokiert sich über die Zeitumstellung: „Es bleibt gar nicht eine Stunde länger hell, sondern ich muss eine Stunde früher aufstehen“, meint der Morgenmuffel. „Das nenne ich postfaktisch, damit wird man Präsident in USA“.

Nicht in eine Schublade stecken

Man könne sie nicht in eine Schublade stecken, kündigt Moderator Archie Clapp die „kleine Singer-Songwriterin mit Herz“ Miss Allie an. Ihre selbstgeschriebenen Lieder erzählen augenzwinkernd charmant, gewieft auf herzig getrimmt, mal gefühlvoll, mal frech von aufdringlichen Männern oder nachlässigen Liebhabern. So bekommt der aufdringliche Schlossermeister mit „Du kleine Süße“ sein Fett ab, aber der wunderschöne Gärtner mit dem freien Oberkörper wird angehimmelt. So meint die Songwriterin über ihren australischen Partner: „Ich wünschte mir ich wär´ sein Schweinesteak, denn das liebt er bis in den Tod . . .“.

Einen grandiosen Abschluss des dritten Wettbewerbsabends bot die vierköpfige Vokal Boygroup aus Berlin Delta Q mit „Selbstbewusstsein in den Kehlen“ – wie sie Archie Clapp ankündigte – mit Tanz, Rhythmus und Humor auf hohem Niveau. Mit ungeheurer Energie bewegt sie sich auf der Bühne mit Arrangements der unterschiedlichen Stilrichtungen und neu interpretierten Coversongs. Sehr bewegt – nicht nur im übertragenen Sinne – der Auftakt mit „Freude schöner Götterfunke“ in Variationen. Zum Mitsingen für ihr begeistertes Publikum präsentieren sie ein „Lachlied“ mit dem Tipp: „Nimm alles mit Humor“.

Am Ende kommen alle Teilnehmer noch einmal auf die Bühne, werden mit lautstarkem Beifall vom Publikum verabschiedet. Die Spannung steigt: Wer gewinnt?