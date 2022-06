Schwangerencafé in Tuttlingen

Werdende Eltern sind in das Schwangerencafé des Kinderschutzbundes Tuttlingen eingeladen. Der Treff bietet neben Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und der ersten Zeit mit dem Baby Raum für Gespräche, Austausch und Kennenlernen. Neben den digitalen Treffen über Zoom, die ganz einfach von zu Hause aus möglich sind, findet ein Treffen in der Fachstelle Frühe Hilfen statt.

Die Themen der nächsten Termine sind „Signale von Babys verstehen - was kann ich machen, wenn mein Baby schreit?“ (über Zoom, 23. Juni,von 10 Uhr bis 11 Uhr), „Wenn zwei ein Baby bekommen: Eltern werden – Paar bleiben“ (Fachstelle Frühe Hilfen, 30. Juni, von 18 bis 19 Uhr), „Erstausstattung für das Baby: Was braucht es alles nicht für das Baby?“ (über Zoom, 7.Juli, 10 bis 11.00 Uhr) und „Vom Warten auf den großen Tag: Was hilft mir, um mich auf die Geburt gut vorbereitet zu fühlen?“ (21.Juli, 10 bis 11 Uhr).

Die Teilnahme an den kostenlosen Treffen über Zoom ist über PC, Smartphone oder Tablet möglich. Die Anmeldung zum Schwangerencafé ist per Mail an Stephanie Jany (s.jany@dksb-tut.de) oder telefonisch (07461 / 14 115) möglich. Weitere Informationen unter www.dksb-tut.de.