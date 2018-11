Schwangere Radfahrerin wird bei Unfall schwerstverletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf Höhe des Tuttlinger Bahnhofs ist eine schwangere Radfahrerin laut Polizei lebensgefährlich worden. Die Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar-Klinikum.

Der Unfall hat sich gegen 15.15 Uhr ereignet. Laut Polizei hat eine 83-jährige Toyota-Fahrerin, die in Richtung Möhringen fuhr, das Rotlicht der Ampel in Höhe des Bahnhofs auf der Christian-Scheerer-Straße übersehen. Die 37-jährige Fahrradfahrerin, die die Straße in Richtung Aesculap ordnungsgemäß überquerte, wurde von dem Auto erfasst und mehrere Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert. Sie trug laut Polizei keinen Fahrradhelm.

Die 37-Jährige wurde durch den Zusammenprall mit dem Toyota lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen. Die 83-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 11 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Christian-Scheerer-Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden, es entstanden lange Staus. Um etwa 16.30 Uhr war die Fahrbahn stadteinwärts wieder zweispurig befahrbar.

