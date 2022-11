Schwangere Kinder und notorische Schulschwänzer: Die Jugendhilfe steht vor dem Kollaps

Christina Martin, Leiterin des Kreisjugendamts Tuttlingen, sagt diesen Satz mit einem Kopfschütteln: „Ich weiß nicht, ob das alles noch normal ist, was wir da gerade erleben.“ Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die aus den Familien genommen werden müssen, sei wahnsinnig gestiegen.

Immer mehr Eltern brauchen Unterstützung in der Erziehungsarbeit. Gleichzeitig fehlen Personal und Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der Familien. Ihr Fazit: „Die Infrastruktur in der Jugendhilfe steht kurz vor dem Kollaps.“

Die Auswirkungen von Corona zeigen sich mit voller Wucht

Aus Sicht des Jugendamts ist dieser Ausnahmezustand eine Auswirkung der Corona-Situation und der Lockdowns in Kitas und Schulen. So stiegen die Fälle von Misshandlung und Missbrauch. Das Jugendamt ist aber auch verstärkt mit psychiatrischen Symptomen von Kindern, Jugendlichen wie auch Eltern konfrontiert. Schulverweigerer und Schulschwänzer nehmen zu, deutliche Entwicklungsauffälligkeiten zeigen sich. Vor allem im Sozialverhalten.

So eine Zeit habe ich noch nie erlebt. Sie ist nicht nur düster, sondern rabenschwarz. Dieter Meyer

Dieter Meyer, Leiter der Jugendhilfeeinrichtung Mutpol in Tuttlingen, sagt es drastisch: „So eine Zeit habe ich noch nie erlebt. Sie ist nicht nur düster, sondern rabenschwarz.“ Schwere Fälle häufen sich, auch bei Kindern. Gleichzeitig muss sich Mutpol wieder um viele unbegleitete minderjährige Ausländer kümmern – kurz UMAs –, die sich ohne Eltern auf die Flucht begeben haben. Doch die Infrastruktur sei gar nicht mehr vorhanden.

„Ich könnte drei bis sechs neue Wohngruppen aufmachen“, sagt Meyer. Es fehle aber an Fachkräften ebenso wie an Wohnraum. Und das vorhandene Personal sei derart belastet, dass er befürchtet, dass Mitarbeiter in andere Bereiche abwandern. „Es ist relativ besorgniserregend“, sagt Meyer.

Elfjährige, die seit Jahren nicht in der Schule waren

Und er nennt Beispiele: Der Fall einer Zwölfjährigen, schwanger von ihrem Freund, die seit zwei Jahren nicht mehr in der Schule war. Die Anfrage einer 16-Jährigen, die seit zwei Jahren in der geschlossenen Psychiatrie ist, auf einen Wohnplatz.

„Und wir bekommen Elfjährige, die die letzten Jahre keine Schule mehr besucht haben“, so Meyer. Aus Anonymisierungsgründen hat er Fälle aus Tuttlingen und anderen Landkreisen gemischt. Jeder einzelne Fall sei erschreckend, die Häufigkeit und die Drucksituationen kenne er aus der bisherigen Arbeit aber nicht.

Tuttlingen sei dabei kein Einzelfall, diese Anfragen bekomme Mutpol auch gedeckt. Aber es gibt eben auch die vielen anderen Jugendämter in der Region, die nach Hilfen suchen.

Sozialausgaben schnellen in die Höhe

Gibt es eine Lösung für diese unhaltbaren Zustände? Darum ging es am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Familie, Bildung und Jugend des Landkreises. Und natürlich steht bei solch einer Gemengelage kein einfacher Ausweg parat.

Zumal Einrichtungen wie Mutpol auch durch die steigenden Energiepreise unter Druck kommen und höhere Tagessätze für stationäre und teilstationäre Angebote bräuchten. Gleichzeitig fehlt dem Kreis das Geld. Die Ausgaben für den sozialen Bereich steigen seit Jahren.

Wir können das so nicht mehr weiterfahren, sonst können wir niemanden mehr unterbringen. Stefan Bär

Beispiel Jugendhilfe: plus zehn Prozent mehr im Haushalt 2023 im Vergleich zum Vorjahr, 15,2 Millionen Euro in der Summe. Die Fallzahlen gehen von 852 rauf auf 914 im kommenden Jahr, auch weil der Grundstock an laufenden Fällen so hoch ist. Obendrauf werden neue Anfragen und kurzfristige Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen kommen.

Für Notsituationen müssen andere Standards gelten

Fazit der Sitzung: die Standards müssen unter die Lupe genommen werden. Landrat Stefan Bär wies darauf hin, dass bei diesen Notlagen nicht mehr von normalen Zuständen gesprochen werden kann und ging auf die Betreuungsschlüssel ein: „Wir können das so nicht mehr weiterfahren, sonst können wir niemanden mehr unterbringen.“ Und Meyer sprach Containerlösungen als Möglichkeit für Wohngruppen an – „auch darüber müssen wir diskutieren“. Denn die Situation werde sich im kommenden Jahr nicht entspannen. Wichtig war ihm, dass mit Standards nicht die Qualität der Kinder- und Jugendhilfe gemeint sein könne.

Kinder und Jugendliche brauchen besonderen Schutz, Orientierung und Vorbilder. Die Probleme sind programmiert, wenn sie das alles in ihren Familien nicht bekommen. Die Kreisverwaltung will deshalb den frühkindlichen Bereich außerhalb der Familien anschauen, also auch Kitas und Kindergärten im Landkreis, mit Blick darauf, was gut laufe und was eher nicht.

Kinder allein auf der Flucht

Nochmal zu den UMAs: Das sind Kinder unter 18 Jahren, die ohne Eltern in Deutschland eingereist sind. Für 21 junge Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei musste das Jugendamt seit Anfang des Jahres eine Unterbringung finden und eine Vormundschaft organisieren.

Laut Bernd Mager, Sozialdezernent des Landkreises, fallen pro Jugendlichem Kosten von bis zu 6000 Euro im Monat an. Zudem kamen 25 Minderjährige ohne Sorgerechtsperson aus der Ukraine in den Landkreis. Theoretisch wären das auch UMAs.

Allerdings sei es dem Jugendamt durch Recherche in jedem einzelnen Fall gelungen, Kontakt mit den Eltern aufzunehmen. Ein enormer Aufwand für das Amt, in dem zehn Stellen unbesetzt sind. In allen Fällen wurde geklärt, dass andere Verwandte, wie Tante, Oma, Opa etc., die auch im Kreis Tuttlingen leben, das Sorgerecht übernehmen.