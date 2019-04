Schwandorf/Worndorf/Neuhausen holt Punkt gegen Tengen-Watterdingen

In der Fußball-Kreisliga A Bodensee, Staffel 2, hat der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen der SG Tengen-Watterdingen ein 1:1 abgetrotzt. Die SG Liptingen/Emmingen unterlag daheim überraschend der abstiegsbedrohten SG Winterspüren/Zoznegg 0:2. Auch der SC B.A.T. musste sich geschlagen geben, verlor bei der Reserve des Hegauer FV 1:3.

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SG Tengen-Watterdingen 1:1 (1:0). - Schiedsrichter: Bernd Rothmund (Kempten). - Zuschauer: 70. - Tore: 1:0 (15.Minute) Manuel Reutebuch, 1:1 (59.) Rodrigues Noguiera. - Besondere Vorkommnisse: Gelbrote Karte Michael Hock (53. Minute) SG Tengen-Watterdingen. Der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen hat sich in dieser Begegnung einen Punkt erkämpft. Im ersten Spielabschnitt hatten die Gäste zwar mehr Ballbesitz, aber die besseren Torchancen hatte die Elf von Trainer Francesco Pastore. Nach 15 Minuten blieb zunächst Matthias Weinmann vor dem Gästetor in der Abwehr hängen, doch den zweiten Ball versenkte Manuel Reutebuch im Netz. SG-Keeper Dominick Schwarz lenkte bei der nächsten FC-Chance (20.) den Ball zur Ecke. Im heimischen Tor stand Neuzugang Valmir Tafi, der einige Chancen der Gäste entschärfte. Im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Die Gäste drängten mit optischem Übergewicht auf den Ausgleich, die FC-Abwehr war nun mehr gefordert. Dann folgte in der 53. Minute die Ampelkarte gegen SG-Spieler Michael Hock. Das Überzahlspiel brachte jedoch dem FC keine Vorteile. Die Gäste kamen durch Noguiera (59.) zum Ausgleich. Mit einer Glanzparade bewahrte Tafi die Hausherren (67.) vor dem 1:2, als er den Ball über die Querlatte lenkte. FC-Trainer Francesco Pastore: „In der ersten Hälfte hat meine Mannschaft einen guten Fußball gespielt. Es wäre mehr drin gewesen.“

SG Liptingen/Emmingen – SG Winterspüren/Zoznegg 0:2 (0:1). - Schiedsrichter: Jürgen Buhl (Mühlheim). - Tore: 0:1 (1. Minute) Felix Dreher, 0:2 (67.) Benedict Haas. - Furioser Auftakt in dieser Begegnung. Nach 30 Sekunden führten die Gäste. Vom Anstoß weg flog ein lang gespielter Ball in die gegnerische Abwehr, der Verteidiger der SG L/E verschätzte sich und Felix Dreher schob ohne Probleme zur Gästeführung ein. Die erste Hälfte verlief dann ohne große Höhepunkte. Bei gelegentlichen Möglichkeiten auf beiden Seiten waren die jeweiligen Abwehrreihen und deren Torhüter auf dem Posten. Auch nach dem Seitenwechsel sollte sich das Niveau der Begegnung nicht verbessern. Die SG L/E tat zwar mehr für das Spiel, konnte sich aber gegen die Gästeabwehr nicht durchsetzen. Nach 67 Minuten fiel das zweite Gegentor. Nach einem Eckball köpfte Benedict Haas zum 0:2 ein. In einem insgesamt schwachen Spiel ging der Sieg verdientermaßen an die Gäste.

Hegauer FV II – SC Buchheim/Altheim/Thalheim 3:1 (0:1). - Schiedsrichter: Michael Scholz (Konstanz). - Zuschauer: 40. - Tore: 0:1 (11. Minute) Eigentor, 1:1 (60.) Lars Sommer, 2:1 (67.) Sven Beha, 3:1 (83.) Marcel Kinn. Der SC B.A.T. traf in Welschingen auf eine spielstarke Reservemannschaft des Hegauer FV, die von Beginn an druckvoll spielte. Doch zunächst freuten sich die Gäste über die glückliche Führung. Sebastian Knittel schlug einen Freistoß lang in den gegnerischen Strafraum, die Kopfballrückgabe zum eigenen Torwart Yannick Büche missglückte und so stand es nach elf Minuten 1:0 für die Elf von Dirk Spöri, der seinen Kader aus der zweiten Mannschaft auffüllen musste. Über die gesamte Spielzeit war dann aber die Abwehr des SC gefordert. Die Gäste hatten noch einen Konter durch Steffen Riedle (40. Minute). Die Abwehr hielt eine Stunde dem Ansturm der Hausherren stand, bis Torjäger Lars Sommer mit seinem 21. Saisontor zum Ausgleich traf. Die folgenden Tore des HFV II waren bei nachlassenden Kräften der Gäste nicht zu verhindern. Torgelegenheiten für den SC gab es im zweiten Durchgang keine. Es war ein verdienter Sieg der Gastgeber.