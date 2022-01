Schwäbischer Albverein Tuttlingen beginnt Wandersaison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer Wanderung von Bergsteig durch den winterlichen Wald zum Welschenberg mit der Kirchenruine Maria Hilf begann der Schwäbische Albverein Tuttlingen die Wandersaison 2022. Ein Abstecher zum Rissefels mit seinem wunderbaren Ausblick nach Fridingen, zu den Felsen des Donautals und zum Buchheimer Hans und Buchheimer Kirchturm am Horizont war nach dem Aufstieg eine willkommene Unterbrechung. Zur Geschichte des Welschenbergs, der Befestigung eines Marienbilds am 12.08.1649, dem Beginn der Wallfahrten, Kapellen und Kirchenbauten, dem Verhältnis zum Hause von Enzberg und dem Niedergang der großen Wallfahrtskirche Maria Hilf nach Aufhebung der Wallfahrt 1811, konnte Wanderführer Walter Lang einiges erzählen. Vom Glitzernden Kreuz mit dem Blick auf Mühlheim und Donau aufwärts wurde im Hinblick auf die Schneeverhältnisse der etwas längere, aber sichere Abstieg zur Donau und zum Schwedengrab gewählt. Auch dort erfuhren die Wanderer einiges zur Historie um den Tod der 300 Schweden am 21.02.1633 die hier begraben sind. Mit einem kleinen Stadtrundgang durch den östlichen Seitenbereich der historischen Oberstadt von Mühlheim und einer Schlusseinkehr wurde diese Wanderung beendet.