Schulz und Ribler erzielen neue Bestleistungen

Im Rahmen der Blockwettkämpfe – Lauf, Sprung, Wurf – haben im im Löffinger Haslachstadion zusätzlich noch die Dreikämpfe auf der Tagesordnung gestanden. Diese Gelegenheit nutzten Bryan Ribler (M15), Emma Schulz (W15) und Sebastian Haas (M12) vom TV Möhringen, um erste Eindrücke vom persönlichen Leistungsstand zu erhalten, im Vergleich mit anderen Athletinnen und Athleten.

Zufrieden durfte Emma Schulz mit ihrem Wettkampf sein, bei dem sie an ihr Niveau von vor gut einem Jahr anknüpfen konnte. So steigerte sie sich über die 100 Meter auf die neue Bestzeit von 13,08 Sekunden und war damit zweitschnellste aller Läuferinnen ihrer Altersklasse. Mit 4,92 Meter im Weitsprung verfehlte sie ihre persönliche Bestweite um zehn Zentimeter und platzierte sich damit unter den besten drei Athletinnen. Mit soliden 8,56 Metern im Kugelstoßen komplettierte sie ihren Dreikampf und erreichte insgesamt 1507 Punkte, als einzige Teilnehmerin dieses Wettbewerbes.

Eine Reihe von persönlichen Bestleistungen konnte Bryan Ribler verzeichnen, der mit 5,21 Meter im Weitsprung als drittbester seines Jahrganges nicht nur sich selbst überraschte, sondern auch Trainerin Antje Schulz. So durfte er außerdem mit seiner Zeit von 13,02 Sekunden im 100-Meter-Sprint zufrieden sein. Mit knapp 9,96 Meter im Kugelstoßen konnte er mit seinen Mitstreitern zwar nicht ganz mithalten, erzielte aber dennoch gute 1337 Punkte insgesamt bei seinem Dreikampf. Auch er absolvierte diesen Wettkampf ohne Konkurrenz.

Neugierig ging Sebastian Haas an den Start und sammelte erste Freiluft-Wettkampferfahrungen als Einzelwettkämpfer. Solide 3,72 Meter erzielte er im Weitsprung und platzierte sich im Mittelfeld aller Teilnehmer. Den 200 Gramm schweren Schlagball warf er auf gute 27 Meter und sprintete die 75 Meter in 12,52 Sekunden. So beendete er seinen Dreikampf mit insgesamt 901 Punkten und belegte den ersten Platz vor seinem Mitstreiter Leon Herzog von der LG Baar.