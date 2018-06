Schulung zum Datenschutz

Der Sportkreis Tuttlingen veranstaltet in Kooperation mit dem WLSB Stuttgart und dem Landkreis Tuttlingen am Donnerstag, 28. Juni, von 19 bis 21 Uhr eine Kurzschulung zum Thema „Datenschutz im Verein“. Diese Kurzschulung findet im Sitzungssaal des Landratsamts Tuttlingen, Bahnhofstraße 100, in Tuttlingen statt. Referent ist Alexander Hedrich.

Mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) wird das europäische Datenschutzrecht vereinheitlicht. Damit gehen Veränderungen für Organisationen einher, die personenbezogene Daten teilweise oder ganz automatisiert verarbeiten oder speichern. Somit sind auch Vereine betroffen. Daher vermittelt der Sportkreis im Rahmen der Schulung die wichtigsten Informationen und Hilfestellungen, zum Beispiel dazu, was bei der Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses zu beachten ist.

Um Anmeldung wird gebeten bis Dienstag, 19. Juni, an die Sportkreisgeschäftsstelle, Manfred-Ulmer-Sportheim, Am Unterbach 6, 78549 Spaichingen, Telefon: 07424 4636, E-Mail: sportkreis.tuttlingen@t-online.de oder direkt auf der Sportkreis-Homepage. (pm)