Schultersiege für Marc Buschle und Leon Gerstenberger

Mit einem 28:8-Kantersieg hat der Ringer-Oberligist ASV Nendingen seine aktuelle gute Form einmal mehr bestätigt. Die Ebersbacher Heimringer konnten nur einen Kampf auf der Matte gewinnen.

Die Punkte in der Gewichtsklasse bis 57 kg gingen kampflos an die Ringer von der Fils. Ab dann hatte die Heimmannschaft aber eine lange Durststrecke. Marc Buschle kam bereits nach knapp einer Minute mit seinem Spezialgriff durch und schulterte seinen verdutzten Gegner. Khamza Temarbulatov ging gegen seinen Gegner schnell in Führung, baute diese bis auf 8:0 aus und hielt diese dann gegen einen immer stärker werdenden Gegner bis zum Kampfende.

Ivan Polisciuc hatte mit Armin Turzer wenig Mühe und kam bereits nach 2.45 Minuten zum Überlegenheitssieg. In einem ausgeglichenen Kampf standen sich Baris Diksu und Jan Seidl gegenüber. Diksu war bei den Aktionen immer etwas cleverer und spielte seine volle Erfahrung aus, sodass er den Kampf mit 4:0-Wertungspunkten gewann. Zur Pause stand es bereits 13:4 für die Gäste aus Nendingen.

Anschließend war Mihai Ozarenschi einmal mehr der Herr auf der Matte und punktete Vadim Kozanov mit 16:0 aus. Leon Gerstenberger kam mit einer 15:0-Führung gar zu einem Schultersieg und bleibt damit auch im zwölften Kampf weiterhin unbesiegt. Tomasz Krol hatte mit dem bundesligaerfahrenen Hans-Jörg Scherr den stärksten Ringer der Ebersbacher. Wie erwartet kam er hier mit seinen Aktionen nicht durch und musste sich entscheidend geschlagen geben.

Den spektakulärsten Kampf des Abends lieferte Stefan Rutschmann, der in einem von beiden Seiten technisch geführten Kampf nach vier schönen Würfen sogar kurz vor einem Schultersieg stand, den Gegner aber nicht fixieren konnte. Letztendlich siegte er mit 17:6-Punkten verdient. Der Gegner von Tim Baur musste beim Rückstand von 1:2 verletzungsbedingt aufgeben.

Der Kampfverlauf

Ebersbach zuerst genannt: 57 kg G: Henrik Roos (Ebersbach) gewinnt kampflos. Stand: 4:0. - 130 kg F: Aleksander Wojtachnio – Marc Buschle 0:4 (SN bei 0:4 nach 57 Sekunden). Stand: 4:4. - 61 kg F: Stefan Weller – Khamza Temarbulatov 0:3 0:3 (PN 0:8). Stand: 4:7. - 98 kg G: Armin Turzer – Ivan Polisciuc 0:4 (TU 2:17 nach 2.45 Minuten). Stand: 4:11. - 66 kg G: Jan Seidl –Baris Diksu 0:2 (PN 0:5). Stand: 4:13. - 86 kg F: Vadim Kozanov –Mihai Ozarenschi 0:4 (TU 0:16 nach 4.33 Minuten). Stand 4:17. - 71 kg F: Christopher Sloan – Leon Gerstenberger 0:4 (SN bei 0:15 nach 1.37 Minuten). Stand: 4:21. - 80 kg G: Hans-Jörg Scherr –Tomaz Krol 4:0 (TÜ 15:0 nach 4.10 Minuten). Stand: 8:21. - 75 kg G: Niklas Nutsch –Stefan Rutschmann 0:3 (PN 6:17). Stand: 8:24. - 75 kg F: Max Nutsch – Tim Baur 0:4 (Nutsch gibt bei 1:2 nach 2.45 Minuten verletzt auf). Endstand: 8:28.