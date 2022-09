Schulleiter Schwarz begrüßt 165 neue Schüler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Schulleiter des Otto-Hahn-Gymnasiums, Georg Schwarz, durfte zum Schuljahresbeginn in der voll besetzten Mühlau-Sporthalle sage und schreibe 165 neue Schülerinnen und Schüler willkommen heißen. Das ist der weitaus größte Jahrgang, seit es das OHG gibt. Dass es sechs neue 5-er Klassen geben wird, daran muss sich die Schule erst gewöhnen. „Vor allem das 5f ist absolut ungewohnt“, sagte Schulleiter Schwarz in seiner Begrüßungsrede. Er dankte für das große Vertrauen, das die Eltern mit der Anmeldung ihrer Kinder am OHG der Schule entgegenbringen. Schulleitung und Lehrerschaft werden versuchen, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen.

Das Rahmenprogramm der Einschulungsfeier gestalteten die letztjährigen Schulanfänger, die jetzigen Klassen 6. Dazu gehörten ein Saxophon-Trio, ein witziger Sketch auf Englisch und ein Willkommens-Rap mit Klatschen und Trommeln. Das Letztere war das Signal, dass sich die neuen Schülerinnen und Schüler auf den sechs Sportmatten in der Mitte der Halle versammeln, entsprechend ihrer Bändelfarbe am Handgelenk. Die Klassenlehrer/-innen und die jeweiligen Stellvertreter wurden den Kindern vorgestellt, dazu auch die sog. „Paten“: Das sind Schülerinnen und Schüler aus älteren Klassenstufen, die den Neuankömmlingen mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihnen im Schulalltag erklären, wie das OHG funktioniert und auf was man achten sollte.

Nach einem Gruppenfoto wanderte die jeweilige Klasse mit ihrem Klassenlehrerteam ins OHG-Klassenzimmer, um in einer ersten Unterrichtsstunde den Stundenplan zu erhalten und die wichtigsten Informationen über die erste Woche zu bekommen.

Nachdem die Eltern noch mit einigen Grundinformationen über das OHG versorgt wurden, ging es zum gemütlichen Teil über. Eltern und Lehrerschaft konnten sich bei Kuchen und Kaffee näher kennenlernen. Nach einer knappen Stunde mit ihrem Klassenlehrerteam wurden die Fünfer entlassen. Wer dann in die Gesichter der neuen Fünftklässler schaute, der konnte am Leuchten der Augen erkennen: „Das Abenteuer OHG hat begonnen: Es ist aufregend! Und wir sind gespannt, wie es weitergeht!“