Schulleiter gesucht: Vier Tuttlinger Schulen in der Warteschleife

An vier Schulen in Tuttlingen sind oder werden die Chefsessel frei. Viel Zeit bleibt nicht mehr, um sie für das neue Schuljahr zu besetzen. Ob das gelingt, ist nach wie vor nicht sicher. An einer Tuttlinger Grundschule gehen die Eltern deshalb nun selbst auf die Suche.

Eng geht es vor allem an den Grundschulen zu: Seit September sind die Schulleiterposten der Schildrainschule und der Grundschule im Holderstöckle vakant. Für letztere gibt es nun eine gute Nachricht vom Schulamt: Die Vorstellungsgespräche laufen, es gibt Bewerber für die Stelle im Holderstöckle.

Anders dagegen an der Schildrainschule: Zwar habe es Bewerber auf die Stellenausschreibung gegeben, sagt Karlheinz Deußen, Leiter des Schulamts Konstanz, auf Nachfrage. Es sei aber kein geeigneter dabei gewesen, „die Stelle ist nicht besetzt worden“. Heißt auch: „Wir warten auf neue Bewerber.“ In der Vergangenheit war das nicht sonderlich erfolgreich. Dreimal wurde die Stelle bereits ausgeschrieben.

„Was uns fehlt, bist Du“

Deshalb sind die Eltern der Schüler aktiv geworden. In einem kurzen Video, das seit dem vergangenen Wochenende auf der Schul-Homepage zu finden ist, werben sie selbst um einen neuen Rektor. Mehrere Schüler-Fotos, unterlegt mit Musik, wenden sich mit kurzen Botschaften an potenzielle Bewerber. „260 Schüler, ein tolles Kollegium und engagierte Eltern warten auf Dich“, heißt es da etwa. Oder: „Das einzige, was uns fehlt, bist Du!“

Die Idee dazu kam im Förderverein der Schule auf. „Wir wollen uns von anderen Schulen abheben und auf uns aufmerksam machen“, sagt Ansgard Spanier aus dem Vorstand des Fördervereins, die das Video gemeinsam mit ihrem Mann gemacht hat. Die aktuelle Situation könne einfach „kein Dauerzustand“ sein, meint sie. Derzeit hat die Schildrainschule nur einen „halben“ Schulleiter: Till Haendle, Rektor der Karlschule, betreut sie mit. „Es ist toll, wie er sich einsetzt“, lobt Spanier, „aber man merkt einfach, dass für Sachen, die über das Wichtigste hinausgehen, keine Zeit bleibt.“

Die Eltern hoffen, dass das Video über soziale Netzwerke geteilt wird und so viele Leute erreicht.

Realschulen noch auf der Suche

Die beiden Tuttlinger Realschulen sind indes ebenfalls noch in der Hoffnungsphase. Wie berichtet, hören die Schulleiter zum Ende des Schuljahres auf. Thomas Stingl von der Hermann-Hesse-Realschule wechselt ans Schulamt. Die Stelle wird demnächst ausgeschrieben.

An der Ludwig-Uhland-Realschule ist man einen Schritt weiter: Laut Schulamt laufen die Vorstellungsgespräche. Der aktuelle Schulleiter Michael Seiberlich geht in Pension.