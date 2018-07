Schuljahreskonzert der Gymnasien

Das gemeinsame Schuljahreskonzert des Immanual-Kant- und des Otto-Hahn-Gymnasiums in Tuttlingen findet am heutigen Donnerstag, 19. Juli, um 19 Uhr in der Aula des IKG statt.

Die Besucher erwartet ein Programm unter dem Motto „Beziehungen“ von Orchester, Chor (Stefanie Diesch) und Bigband (Tristan Kaltenbach). Zu hören sind etwa Ausschnitte aus den Norwegischen Tänzen von Edvard Grieg bis zu Moon River. Chor und Bigband ergänzen das Programm mit Werken vorwiegend aus dem Pop- und Jazzbereich. Alexander Koßmann und Julie Münster spielen als Solisten mit dem Kooperationsorchester, das in diesem Jahr von Bernhard Diesch geleitet wird, Werke von Richard Strauss und Cecile Chaminade.

Die Theater-AG des OHG unter der Leitung von Martin Sturm führt durch das Programm des Abends. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Im Anschluss daran bewirtet der Verein der Freunde der Gymnasien im Foyer.