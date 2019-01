Schulen beklagen Nichtschwimmer-Flut

Seit mehreren Jahren beobachten Tuttlingens Schulen eine beunruhigende Entwicklung: Immer weniger Kinder im Grundschulalter können schwimmen. Selbst beim Eintritt in weiterführende Schulen häuft sich die Anzahl der Nichtschwimmer. Und das, obwohl andererseits die Nachfrage nach Schwimmkursen stark gestiegen ist.

Wenn Gabriele Knittel, langjährige Sportlehrerin an der Schildrainschule, zum Schuljahresbeginn mit den Kindern der dritten Klasse zum Schwimmunterricht ins Tuwass geht, gibt es in der ersten Stunde stets ein „Vorschwimmen“. Nacheinander lässt sie die Schüler das Becken durchqueren, um sie anschließend in die Gruppen „Schwimmer“ oder „Nichtschwimmer“ einzuteilen. Dieses Mal waren es zu Schuljahresbeginn 37 von 60 Drittklässlern, die nicht schwimmen konnten.

Ein Bild, das die anderen Tuttlinger Grundschulen teilen: „Das Problem hat in den letzten fünf bis sechs Jahren massiv zugenommen“, sagt etwa Hans-Peter Gökelmann, Rektor der Wilhelmschule. Während es früher nur eine Handvoll Kinder waren, die anfangs im Nichtschwimmer-Bereich blieben, ist es mittlerweile mindestens ein Drittel der Drittklässler. Häufig sind es noch mehr.

Ohne mehr Personal geht es nicht

Die Grundschulen versuchen, ihr Bestes zu geben. „Bei uns sollten alle das Seepferdchen-Abzeichen machen“, sagt Ute Scharre-Grüninger von der Schrotenschule. Während die Wilhelmschule mittlerweile zwei zusätzliche Stunden am Nachmittag für Nichtschwimmer eingerichtet hat, geht das Kollegium der Schildrainschule mit verstärktem Personal ins Tuwass, um sich um die Nichtschwimmer zu kümmern. „Unser Ziel ist es, dass am Ende der dritten Klasse fast alle Schüler schwimmen können“, sagt Sportlehrerin Knittel.

Trotz aller Bemühungen der Grundschullehrer: Auch in den weiterführenden Schulen kommen immer mehr Nichtschwimmer an. Laut Hans Stechhammer, Leiter der Tuttlinger Bäder, zeigt sich dies schon allein daran, dass selbst weiterführende Schulen den Nicht-Schwimmerbereich stärker nutzen als früher. „Das ist auffällig“, sagt er. Auf rund 30 Prozent beziffert Michael Seiberlich, Rektor der Ludwig-Uhland-Realschule (Lurs), die Zahl derer, die in der fünften Klasse nicht sicher schwimmen könnten. „Das Problem ist von Jahr zu Jahr angewachsen“, sagt er – eine Aussage, die auch Rektor Thomas Stingl von der Hermann-Hesse-Realschule bestätigt.

Die Schulen reagieren darauf unterschiedlich. Kein Aufschieben gibt es an der Lurs. „Wer nicht schwimmen kann bekommt eine Sechs“, sagt Seiberlich, „das ziehen wir durch.“ Die Sportlehrer an der Hesse-Realschule zeigen sich im ersten Schulhalbjahr indes noch tolerant – doch ab dem zweiten Halbjahr wird das Schwimmen ebenfalls benotet. „Wir haben für den Schwimmunterricht mittlerweile eine zweite Lehrkraft abgestellt, die Schwimm-Training macht“, sagt Stingl. Und selbst am Gymnasium wurde festgestellt, dass sicheres Bahnen ziehen nicht mehr selbstverständlich ist. „Wir haben deshalb schon vor fünf Jahren den Schwimmunterricht von Klasse fünf auf Klasse sechs verschoben und für die Nichtschwimmer eine verpflichtende Schwimm-AG in Klasse fünf eingeführt“, sagt Sportlehrer Steffen Böer vom Immanuel-Kant-Gymnasium.

Dass sich viele Eltern mittlerweile darauf verlassen, dass ihre Kinder in der Schule das Schwimmen lernen, bemängelt Thomas Hauser von der DRLG, Ortsgruppe Tuttlingen. „Das Problem ist das Anspruchsdenken der Eltern: Der Lehrer wird’s schon machen“, sagt er. Aber: „Lehrer können nicht komplette Schwimmkurse geben.“ Nicht nur, dass das nicht ihre primäre Aufgabe sei – „darunter leiden auch diejenigen Kinder, die bereits schwimmen können.“

Viele Familien leben „wasserfern“

Wichtig sei es, dass die Eltern mitziehen – da sind sich Pädagogen und Bäderpersonal gleichermaßen einig. Zum einen geht es darum, den Nachwuchs frühzeitig für einen Schwimmkurs anzumelden. Doch das allein reicht häufig nicht aus, weiß Bäderleiter Stechhammer. „Am besten ist es, wenn Eltern in ihrer Freizeit regelmäßig mit den Kindern schwimmen gehen.“ Die Probleme, die die Schulen nun hätten, entstünden unter anderem dadurch, „dass die Eltern ihren Teil nicht tun“, wie er es nennt.

Und genau hier ist das Problem: Viele Familien leben mittlerweile nahezu „wasserfern“, wie etliche der Pädagogen berichten. Das hat zum einen kulturelle Hintergründe. Nicht in jeder Kultur sei es selbstverständlich, in der Freizeit schwimmen zu gehen. Anderen Familien hingegen fehlt die Zeit oder die Lust, regelmäßig ein Schwimmbad aufzusuchen. Auch könnte manch einem regelmäßige Tuwass-Besuche zu teuer sein, mutmaßt Gökelmann. Obwohl es Förderprogramme für sozial schwächere Familien – etwa den Familienpass der Stadt Tuttlingen – gäbe, würden diese von manchen Berechtigten nicht in Anspruch genommen werden. Rektor Seiberlich prangert zudem das Konzept der „Spaßbäder“ an: „Man kann einen ganzen Tag im Schwimmbad sein, ohne einen Zug zu schwimmen.“